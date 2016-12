Debut de foc pentru CSV 2004 Tomis

Divizia A1 la volei feminin pleacă la drum sîmbătă, cînd CS Volei 2004 Tomis Constanţa, vicecampioana României, primeşte, în Sala Sporturilor, de la ora 18.00, vizita campioanei României, CSU Metal Galaţi. „Va fi un meci spectaculos. Este derby-ul etapei, dar nu cred că va conta foarte mult în cîştigarea campionatului. Sîntem două echipe abia formate, cu jucătoare care doar ce s-au întors de la Campionatul European şi nu au avut prea mult timp să se integreze în echipă. Oricum, cred că va fi un campionat mult mai echilibrat decît cel de anul trecut, mai ales în lupta pentru podium, însă noi sperăm să-l cîştigăm”, a declarat căpitanul echipei constănţene, Claudia Cîrstoiu-Gavrilescu, în cadrul festivităţii de prezentare a lotului formaţiei constănţene. Jucătoarele de top sosite în această vară au făcut din echipa de la ţărmul mării una dintre aspirantele la titlul de campioană, dar şi la cîştigarea Cupei României, obiectivele stabilite pentru acest sezon. „Este momentul ca echipa să calce pe urmele echipelor de volei şi handbal masculin ale Constanţei, pentru că în spatele acestora sînt oameni care se străduiesc să ofere constănţenilor momente frumoase aşa cum a fost cel de joi seară, cînd HCM a învins o super putere a handbalului mondial, Montpellier. Vrem să ieşim şi noi anul acesta campioni, să cîştigăm Cupa României şi să reuşim un drum cît mai lung în cupele europene”, a declarat directorul tehnic al Tomisului, Costinel Stan.

Vineri, în primul joc al etapei: Ştiinţa Bacău - CSM Sibiu 3-0 (25-16, 25-18, 25-15). Celelalte partide ale rundei: Penicilina Iaşi - SCM U. Craiova, IOR Bucureşti - CSM 2007 Focşani, Unic Piatra Neamţ - U. Cluj şi CSU Tg. Mureş - Dinamo Bucureşti.

Tot sîmbătă, dar de la ora 14.00, în Sala Tomis, în etapa a 2-a a Diviziei A2, Seria Est, echipa a doua a formaţiei constănţene va întîlni pe CSM Tîrgovişte. În prima etapă din eşalonul secund, CSV 2004 Tomis II a pierdut, cu 1-3 (25-18, 12-25, 11-25, 14-25), la Galaţi, meciul cu echipa locală CSU.

Lot valoros pentru echipa constănţeană

Înainte de a porni la drum în cel de-al patrulea sezon al său pe prima scenă voleibalistică, vicecampioana României la volei feminin şi-a prezentat, vineri seară, la Pavilionul Expoziţional Constanţa, lotul de jucătoare şi staff-ul tehnic cu care va fi abordat sezonul 2009-2010. Politica de a aduce la Constanţa jucătoare de top cu o experinţă vastă în cupele europene şi în echipele naţionale a continuat. „Probabil că ne-ar mai trebuie cîteva jucătoare care să completeze lotul, dar ştiţi că sîntem într-un an dificil, cu posibilităţi destul de mici şi trebuie să ne descurcăm aşa. Sper să fie un lot cu care să atacăm Final Four-ul Cupei CEV. Ne dorim un parcurs cît mai lung în cupele europene şi le mulţumesc celor care au fost alături de noi pînă acum şi care ne-au ajutat să construim această echipă. Mulţumin Consiliului Judeţean pentru suportul oferit, precum şi primarului Radu Mazăre, care susţine nu numai această echipă, ci toate echipele de top ale Constanţei”, a spus preşedintele CSV 2004 Tomis, Cristian Zgabercea. „Constat că echipa este un echilibru între tinereţe şi experienţă. Cred că anul acesta CSU Metal Galaţi va avea mari probleme”, a constatat preşedintele de onoare al clubului, Sorin Strutinsky. „Mi-aş dori mai mulţi sponsori alături de echipele constănţene pentru că avem nevoie de condiţii pentru ca sportivii noştri să se poată lupta cu marile puteri occidentale. Vreau să va spun că atunci cînd am pornit la drum cu băieţii de la HCM am visat la ziua în care să învingem Barcelona, Montpellier, Kiel sau Ciudad Real. Dacă vom fi o echipă cred că putem realiza foarte multe lucruri. Vom veni să vă sprijinim oro de cîte ori va fi nevoie”, le-a transmis voleibalistelor constănţene preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. „Cred în dorinţa voastră de a ajunge campioane. Echipa DSJ Constanţa va fi întotdeauna alături de voi şi sperăm ca mîine (n.r - sîmbătă) să aveţi parte de un public cît mai numeros”, a spus şi directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu.

Mayvelis Martinez, ultima achiziţie a Tomisului

După prezentarea performanţelor din sezonul trecut, care au dus la prezenţa, în premieră, în Cupa CEV, a urmat prezentarea lotului de jucătoare cu care vor fi abordate competiţiile din sezonul următor, formaţia constănţeană putîndu-se mîndri la acest capitol cu cea mai importantă campanie de achiziţii de pînă acum. Surpriza serii a fost prezentarea cubanezei Mayvelis Martinez, jucătoare care a evoluat în ultimele două sezoane pentru CSU Metal Galaţi. „Mă bucur că am ajuns la Constanţa. Echipa de aici este foarte puternică în acest sezon şi cred că putem realiza obiectivele pentru acest sezon. Am obţinut două titluri cu Galaţi şi sper ca anul acesta să fie cu Tomis, chiar dacă va fi un campionat mult mai echilibrat decît în sezoanele trecute”, a spus Martinez, care evoluează pe postul de extremă.

Lotul echipei CSV 2004 Tomis pentru sezonul 2009-2010

1. Claudia Cîrstoiu-Gavrilescu (România) centru (1,86 m, 28 ani)

2. Andrada Rogojan (România) extremă (1,79 m, 19 ani)

3. Elena Voinea (România) extremă (1,76 m, 19 ani)

4. Monica Grigoraş (România) libero (1,73 m, 17 ani)

5. Ioana Pristavu (România) libero (1,62 m, 23 ani)

6. Andrada Cucu (România) centru (1,89 m, 19 ani)

7. Cristina Cazacu (România) extremă (1,82 m, 15 ani)

8. Martina Konecna (Slovacia) extremă (1,78 m, 26 ani)

9. Adriana Bobi (România) centru (1,83 m, 21 ani)

10. Teodora Strîmbu (România) coordonator (1,80 m, 20 ani)

11. Maja Simanic (Serbia) coordonator (1,79 m, 29 ani)

13. Katarina Barun (Croaţia) universal (1,93 m, 25 ani)

14. Ivana Plchotova (Cehia) centru (1,92 m, 27 ani)

15. Mira Topic (Croaţia) extremă (1,87 m, 28 ani)

16. Marina Vujovic (Serbia) libero (1,62 m, 25 ani)

17. Adriana Vîlcu (România) universal (1,80 m, 18 ani)

18. Mayvelis Martinez (Cuba) extremă (1,82 m, 32 ani)

Antrenor principal: Aleksandar Boskovic

Antrenor secund: Constantin Alexe