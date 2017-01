Debut de foc pentru FC Viitorul în play-off

Ajunsă în play-off după ce a ocupat locul 4 la finalul sezonului regulat din Liga 1, FC Viitorul are parte de un debut de foc, întâlnind sâmbătă, de la ora 20.30, în deplasare, echipa care a încheiat prima parte a campionatului în fotoliul de lider, Astra Giurgiu. Constănțenii speră să profite de situația delicată din tabăra gazdelor, creată de suspendarea antrenorului Marius Șumudică, și să obțină un rezultat favorabil. „Va fi un meci foarte greu, ca toate celelalte, pentru că au rămas în luptă cele mai bune echipe din campionat, dar sperăm să ne întoarcem la Constanța cu cele trei puncte”, a spus mijlocașul Răzvan Marin. „Știm că întâlnim o echipă foarte bună, dar mergem la Giurgiu să câștigăm”, a adăugat mijlocașul Dragoș Nedelcu. „Va fi un joc deschis, cum au fost și cele din sezonul regulat, cu multe goluri, și sper ca de această dată să ieșim noi învingători”, a declarat atacantul Ianis Hagi. „Mergem în fieful liderului, care are jucători cu experiență, și nu ne va fi ușor. Sperăm să ne impunem și să luăm măcar un punct”, a completat căpitanul Florin Cernat. „Eu cred că Astra va fi lider doar pentru o etapă în play-off, pentru că diferența este de doar trei puncte, astfel că îi vom depăși în clasament după ce vom învinge la Giurgiu”, a anunțat fundașul Robert Hodorogea. În confruntările din sezonul regulat, Astra și FC Viitorul au încheiat la egalitate, scor 2-2, în turul disputat la Giurgiu, iar elevii lui Șumudică s-au impus în retur, la Ovidiu, cu 2-1.

MESAJ PENTRU SUPORTERI

Conducerea grupării de pe litoral și jucătorii pregătiți de Gheorghe Hagi le-au mulțumit fanilor pentru sprijinul acordat de-a lungul sezonului regulat și i-au invitat să rămână alături de echipă și în play-off. „Mulțumim că ați venit de la început lângă noi. Cu voi ne simțim mai puternici! Rămâneți lângă noi să ne bucurăm împreună de play-off!”, a titrat site-ul oficial al FC Viitorul. „Am făcut o primă parte a sezonului foarte bună și am reușit să încheiem pe o poziție meritorie, chiar dacă se putea și mai bine, dacă învingeam pe Pandurii în ultima etapă. Am impresionat prin jocul ofensiv și o posesie foarte bună. A contat foarte mult că am venit acasă în vară și că stadionul a fost plin. În play-off, vom lua meci cu meci și sperăm să ne clasăm cât mai sus la finalul campionatului”, a explicat Răzvan Marin. „A fost o primă parte de campionat cu multe realizări și pentru echipă, și pentru fiecare jucător. Suntem echipa cu cele mai multe goluri marcate și, prin jocul de posesie, am uimit foarte multă lume. Prezența în Cupele Europene reprezintă o premieră și pentru club, dar și pentru Constanța. Cel mai mare câștig este mutarea pe stadionul nostru, pentru că avem casa noastră. Este o primăvară frumoasă și vom vedea la finalul campionatului pe ce loc vom încheia”, a spus Dragoș Nedelcu. „Ne-am îndeplinit obiectivul și așteptăm cu nerăbdare play-off-ul. La cât s-a muncit în cei șapte ani de la înființarea clubului, era momentul să obținem o calificare în Cupele Europene. Fără suporteri nu am fi reușit, pentru că ne-au împins de la spate la fiecare partidă. Tratăm fiecare meci ca pe o finală, trebuie să dăm totul pe teren și orice victorie va conta mult. Sperăm să luăm multe puncte la început, pentru a rămâne în lupta pentru titlu până la final”, a declarat Robert Hodorogea.

