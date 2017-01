Debut de sezon “incendiar” pentru CV 2004 Tomis

Campioana României la volei feminin, CV 2004 Tomis Constanţa, a intrat pe ultima linie dreaptă a pregătirilor pentru startul Diviziei A1, prevăzut pentru sâmbăta aceasta. Formaţia antrenată de Darko Zakoc şi Constantin Alexe are parte de un start de campionat cu adevărat “de foc”. Sâmbătă, de la ora 19.00, formaţia de pe Litoral joacă pe teren propriu cu Dinamo Bucureşti, iar miercurea viitoare, de la ora 17.00, în etapa a 2-a, se deplasează la Bacău, pentru duelul cu Ştiinţa! Adversarele jucătoarelor constănţene vor fi, aşadar, echipele care au terminat campionatul trecut pe locul 3 (Dinamo), respectiv 2 (Ştiinţa). „Este un început foarte greu pentru noi: sâmbătă jucăm cu Dinamo, iar miercuri la Bacău. Sunt probabil cele mai puternice echipe din campionat, alături de formaţia noastră, bineînţeles. Însă aşa a ieşit la tragerea la sorţi şi aşa trebuie să jucăm. Am avut o situaţie mai dificilă în această vară, când şi echipa naţională a participat la Campionatul European, iar atât eu, cât şi staff-ul meu am lucrat pe două fronturi. Echipa naţională a fost pe primul plan, dar cred că suntem destul de bine pregătiţi şi pentru aceste două meciuri din startul campionatului. Sunt sigur că fetele vor da tot ce e mai bun şi că vom începe sezonul ca o adevărată echipă campioană, care vrea să-şi apere titlul”, a declarat antrenorul principal Darko Zakoc.

VA URMA O PAUZĂ PENTRU ECHIPA NAŢIONALĂ. După aceste două etape, campionatul feminin se va întrerupe până pe 19 noiembrie. Motivul: echipa naţională a României se va pregăti pentru turneul de precalificare la Jocurile Olimpice din 2012, programat la Kaliningrad (Rusia) în perioada 9-13 noiembrie. Participă şase echipe, împărţite în două grupe: Rusia, Slovacia, Belgia, respectiv România, Austria, Spania. România va întâlni, de la ora locală 16.30, Austria (9 noiembrie) şi Spania (10 noiembrie). Primele două clasate în cele două grupe se califică în semifinale (A1-B2 şi A2-B1), programate pe 12 noiembrie. Câştigătoarea finalei din 13 noiembrie va obţine dreptul de a juca în ultimul turneu european de calificare la JO (programat în luna mai 2012 la Istanbul), care oferă un singur loc pentru Londra 2012. Reunirea lotului naţional este prevăzută pentru data de 27 octombrie, la Constanţa. Printre cele 14 jucătoare convocate se numără şi patru jucătoare de la CV 2004 Tomis: Diana Neaga (coordonatoare), Alexandra Trică, Cristina Cazacu (extreme), Andreea Ispas (libero).