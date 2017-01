Debut editorial al unei tinere de 18 ani, la Mangalia

Tînăra autoare Diana Mihaela Puşcaşu şi-a lansat, joi seară, la sediul Fundaţiei Judeţene pentru Tineret din Mangalia, în cadrul Clubului Artelor „Solteris\", primul ei roman, intitulat „Zborul îngerului”. Bucuria acesteia a fost dublată de faptul că a reuşit să finalizeze cartea şi să o publice la 18 ani, chiar de ziua sa de naştere. Elevă în clasa a XII-a, la Liceul „Callatis” din Mangalia, Diana Mihaela Puşcaşu a început să scrie primul său roman în urmă cu şase ani, cartea fiind povestea dramei unei familii, care locuieşte la Hollywood, aducînd în atenţie viaţa artiştilor şi capcanele acesteia.

Prezentarea cărţii, tipărită la editura Metafora, a fost făcută de poeta Emilia Dabu, preşedintele Clubului Artelor „Solteris” şi membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR) – Filiala Dobrogea şi de scriitoarea Mihaela Burlacu, distinsă de USR Dobrogea, în acest an, cu premiul de debut. „Sînt multe mesaje pe care autoarea le transmite prin această carte, dar cel mai important este acela că noi, oamenii, sîntem înzestraţi cu puteri de care nici nu avem habar. Noi, oamenii, nu putem fi doborîţi atît timp cît nu permitem asta. Dar trebuie să ţinem cont că această putere ne este dată de la Dumnezeu şi fără El totul e în van”, a precizat poeta Emilia Dabu, în cadrul evenimentului de lansare. La rîndul său, scriitoarea Mihaela Burlacu a spus: „Să nu uităm, niciodată, de unde am plecat, să ştim să dăm o a doua şansă dragostei şi să ştim să iertăm, acestea sînt alte mesaje pe care a încercat sã le exprime în carte, Diana Mihaela Puscaşu”.

Cartea are la bază problemele existenţiale, trăite de oamenii din Statele Unite ale Americii, ţară dragă autoarei. „Ceea ce m-a determinat să scriu a fost dragostea pentru lumea filmului şi pentru locurile din Statele Unite ale Americii. Dintotdeauna mi-am dorit să ajung acolo şi într-un fel, am făcut-o, am ajuns, ba chiar am străbătut fiecare colţişor prin personajele mele. Nu vreau să se înţeleagă greşit, îmi iubesc ţara şi orice s-ar întîmpla, tot aici m-aş întoarce”, mărturiseşte autoarea. „De asemenea, dragostea pentru film m-a împins ca această carte sã aibă ca subiect lumea actorilor de la Hollywood. Am încercat, practic, ca fiecare dorinţă a mea să se împlinească odată cu fiecare pagină scrisă. Aş putea spune că Zborul îngerului este însuşi sufletul meu, o carte izvorîtă din conflicte interioare, gînduri ce m-au măcinat permanent. Atunci cînd nu le-am mai putut păstra doar pentru mine, am hotărît să le dăruiesc şi altora”, a adăugat tînăra scriitoare. Diana Mihaela Puşcaşu a mai spus că pentru scrierea cărţii a avut nevoie de o documentare amănunţită şi chiar a început să corespondeze cu o doamnă din Statele Unite ale Americii, prin intermediul căreia a aflat cîte ceva din modul de viaţă, de gîndire şi chiar de vestimentaţie de acolo.

Referitor la planurile sale, după absolvirea liceului, Diana Mihaela Puşcaşu a mai spus: „Deşi sînt în clasa a XII-a şi programul nu îmi permite foarte mult, nu am să renunţ la ceea ce îmi place cel mai mult să fac, să scriu. Şi în afarã de asta, va mai fi nevoie de alţi ani pentru ca viitorul meu proiect să fie definitivat. Planurile mele includ o facultate şi pe lîngă aceasta, voi continua să scriu”.