Debut european cu o remiză pentru FC Botoșani

Aseară, în prima manşă a turului întâi preliminar din UEFA Europa League, FC Botoşani a terminat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1 (1-0), întâlnirea cu echipa georgiană FC Tskhinvali. Debutul formaţiei moldovene în Cupele Europene nu a fost cel dorit de suporteri, mai ales după ce Petre Ivanovici, fostul jucător al Farului, a deschis scorul în minutul 21. Oaspeţii au restabilit egalitatea imediat după pauză, prin Katcharava, în minutul 46, iar până la finalul partidei tabela de marcaj nu s-a mai modificat. Antrenorul Leo Grozavu a folosit următorii jucători: P. Iliev - Dimitrov, Cordoș, Plămadă, Browne - R. Costin, Vașvari - Ivanovici (86 Batin), M. Croitoru (74 Brata), Martinus - Hadnagy (46 D. Roman). Întâlnirea retur este programată la 9 iulie.

Celelalte rezultate înregistrate aseară, în partidele disputate în UEL: Ordabasi Şimkent (Kazahstan) - Beitar Ierusalim (Israel) 0-0, FC Shirak (Armenia) - HSK Zrinjski (Croaţia) 2-0, Kruoja Pakruojis (Lituania) - Jagiellonia Bialystok (Polonia) 0-1, Alashkert FC (Armenia) - Saint Johnstone FC (Scoţia) 1-0, KF Laçi (Albania) - Inter Baku (Azerbaidjan) 1-1, VPS Vaasa (Finlanda) - AIK Solna (Suedia) 2-2, Neftci Baku (Azerbaidjan) - Mladost Podgorica (Muntenegru) 2-2, FK Jelgava (Letonia) - Litex Loveci (Bulgaria) 1-1, Dinamo Tbilisi (Georgia) - Qabala FK (Azerbaidjan) 2-1, SJK Seinäjoki (Finlanda) - FH Hafnarfjordur (Islanda) 0-1, Olimpic Sarajevo (Bosnia & Herţegovina) - Spartak Trnava (Slovacia) 1-1, FK Kukësi (Albania) - Torpedo Jodino (Belarus) 2-0, FC Aktobe (Kazahstan) - Nomme Kalju (Estonia) 0-1, Dinamo Batumi (Georgia) - Omonia Nicosia (Cipru) 1-0, Flora Tallinn (Estonia) - FK Rabotnicki (Macedonia) 1-0, UE Sant Julia (Andorra) - Randers FC (Danemarca) 0-1, Skonto Riga (Letonia) - Saint Patrick's Athletic FC (Irlanda) 2-1, FC Lahti (Finlanda) - IF Elfsborg (Suedia) 2-2, Atlantas Klaipeda (Lituania) - Beroe Stara Zagora (Bulgaria) 0-2, Debreceni VSC (Ungaria) - FK Sutjeska (Muntenegru) 3-0, JK Sillamae Kalev (Estonia) - Hajduk Split (Croaţia) 1-1, FC Saxan (Moldova) - Apollon Limassol (Cipru) 0-2, Brondby IF (Danemarca) - AC Juvenes/Dogana (San Marino) 9-0, Şerif Tiraspol (Moldova) - Odds BK (Norvegia) 0-3, FC Differdange 03 (Luxemburg) - Bala Town FC (Ţara Galilor) 3-1, Stromsgodset IF (Norvegia) - FK Partizani (Albania) 3-1, FK Trakai (Lituania) - HB Torshavn (Insulele Feroe) 3-0, Europa FC (Gibraltar) - Slovan Bratislava (Slovacia) 0-6, AUK Broughton FC (Ţara Galilor) - Lokomotiva Zagreb (Croaţia) 1-3, NK Celje (Slovenia) - Slask Wroclaw (Polonia) 0-1, Go Ahead Eagles (Olanda) - Ferencvaros Budapesta (Ungaria) 1-1, NK Domzale (Slovenia) - FK Čukarički (Serbia) 0-1, Víkingur (Insulele Feroe) - Rosenborg Trondheim (Norvegia) 0-2, Newtown AFC (Ţara Galilor) - Valletta FC (Malta) 2-1, MTK Budapesta (Ungaria) - FK Vojvodina (Serbia) 0-0, Buducnost Podgorica (Muntenegru) - Spartaks Jurmala (Letonia) 1-3, SP La Fiorita (San Marino) - FC Vaduz (Liechtenstein) 0-5, Birkirkara FC (Malta) - Ulisses FC (Armenia) 0-0, University College Dublin AFC (Irlanda) - F91 Dudelange (Luxemburg) 1-0, Cork City (Irlanda) - KR Reykjavik (Islanda) 1-1, Steaua Roşie Belgrad (Serbia) - Kairat Alma Ata (Kazahstan) 0-2, Linfield FC (Irlanda de Nord) - NSI Runavik (Insulele Feroe) 2-0, West Ham United (Anglia) - FC Lusitans (Andorra) 3-0, Glenavon FC (Irlanda de Nord) - Şahtior Soligorsk (Belarus) 1-2, Glentoran Belfast (Irlanda de Nord) - MSK Zilina (Slovacia) 1-4, KF Shkendija (Macedonia) - Aberdeen FC (Scoţia) 1-1, Vikingur Reykjavik (Islanda) - NK Koper (Slovenia) 0-1.