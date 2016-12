Debut fără surprize în CN de fotbal pe plajă

Campionatul Naţional de fotbal pe plajă a debutat la sfârşitul săptămânii trecute, cu prima etapă din faza grupelor. Au fost meciuri foarte disputate, în care favoritele s-au impus pe linie, mai greu sau mai uşor. Publicul prezent pe plaja de lângă Melody a avut ce vedea, cele şase partide oferind goluri destule, în medie aproximativ zece pe meci. Iată rezultatele înregistrate în prima etapă şi marcatorii golurilor - Grupa A: Green Team - RAR 8-3 (Ad. Pitu 3, Fl. Olteanu 2, M. Badea, B. Morăraşu, G. Pitu - G. Sandea 2, Al. Jitea), Total Fitness - Sport Prim Oltina 7-2 (M. Chehaia 2, Cr. Dobriţă, M. Dumitru, G. Munteanu, D. Ferencz, D. Colţ - D. Sîrbu, I. Cristea), Boca Juniors - FC Lumina 6-4 (P. Larie 2, Cr. Turtoi 2, D. Turtoi, Cr. Cealîcu - T. Mantea 3, I. Andrei), CS Eforie a stat; Grupa B: Scuba - Steaua Dorobanţu 10-2 (M. Stanoiev 3, M. Bălău 3, R. Dulan 3, Ed. Leuca - Ad. Ştefan, Fl. Oprea), Galacticii Costineşti - Telegraf & Neptun TV 7-3 (I. Potoşca 2, B. Bobină, Cl. Pîrvulescu, Al. Ghiţă, I. Ilie, B. Ciocănel - D. Drăghiţă 2, D. Hristu), Melody - Hiba 7-5 (T. Halep 3, D. Vîlcică 2, C. Diaconu, G. Moroianu - D. Cioată 2, M. Ciuleandră 2, V. Ignat). Etapa a doua din faza grupelor va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, iar programul partidelor va fi anunţat în cotidianul Telegraf. Ediţia a VI-a a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă se desfăşoară sub egida Federaţiei Române de Fotbal, cu sprijinul DSJ şi AJF Constanţa, şi este sponsorizată de Carlsberg, Bilbor şi Avon. Parteneri media: Telegraf, Neptun TV şi Gazeta Sporturilor.