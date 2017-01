Debut în forţă pentru dobrogeni

Participantă în premieră în cupele europene în acest sezon, CSM Medgidia şi-a respectat statutul la debutul în Liga Naţională de handbal masculin. Sîmbătă, pe teren propriu, formaţia pregătită de Ion Crăciun a făcut spectacol în întîlnirea cu Bucovina Suceava , contînd pentru etapa I. Decişi să încheie conturile rapid, Savenco şi compania au pornit în trombă şi după un sfert de oră aveau un avantaj confortabil pe tabela de marcaj: 8-1. A urmat însă un moment de relaxare şi sucevenii s-au apropiat la patru goluri: 8-4. Certaţi de Ion Crăciun, jucătorii gazdă şi-au revenit şi pînă la pauză au refăcut diferenţa: 17-10. Repriza secundă a reprezentat un galop de sănătate pentru CSM Medgidia, care s-a impus clar, cu 32-18. “Am dorit să începem cu dreptul campionatul, am jucat bine şi nu am mai ratat atît de mult. Am avut cîteva momente dificile, pentru că ne lipseşte constanţa. Trebuie să remediem aceaste probleme, pentru că ne pot costa în cupele europene, unde fiecare gol contează. Mă bucură însă prestaţia lui Coadă, care s-a descurcat foarte bine”, a declarat antrenorul Ion Crăciun. Au marcat: Cazan 5 goluri, Cocean 5g, Savenco 5g, Enescu 4g, Murtaza 4g, Dinescu 3g, Nemenco 3g, Mocanu 1g, Răpciugă 1g şi Taşcă 1g pentru gazde, respectiv Mitrea 5g, Adomnicăi 3g, Chiruţ 3g, Gavriloaia 3g, Brădatan 2g, Hapenciuc 1g şi Ignat 1g pentru oaspeţi.

În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat rezultatele: Lignitul Tg. Jiu - Poli Iaşi 30-21; HCM Braşov - Armătura Agronomia Cluj 24-20; Uztel Ploieşti - Minaur Baia Mare 29-22; Poli Timişoara - CSM Bistriţa 27-29; Steaua - Dinamo 31-29. Partida UCM Reşiţa - HCM Constanţa se va disputa miercuri, 13 septembrie.