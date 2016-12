Debut literar cu... „Two Rabbit”

„Two Rabbit“, cartea de debut a producătorului Neptun TV (NTV) Beatrice Popa, se găseşte deja în librării, dar şi pe site-urile de profil. Volumul, semnat Beatrice Ognenovici, a apărut, anul acesta, la editura Herg Benet, care i-a acordat autoarei Premiul „Max Blecher” pentru debut. De altfel, premiul conferit pentru manuscris, încă din 2012, a constat în tipărirea şi editarea romanului. „Când m-am întors în România (n.r. - autoarea a emigrat în Canada, la vârsta de 26 de ani, unde a stat aproximativ un deceniu, până în 2005) am fost foarte preocupată de viaţa adolescenţilor. Atunci am început să strâng date referitor la acest aspect. Totuşi, cartea nu are context românesc, acţiunea nu se petrece aici”, a spus producătoarea emisiunii NTV „Vorbe la nisip”, Beatrice Popa.

SCRISĂ ÎN TIMP-RECORD „Am scris trei sferturi din această carte în doar 18 zile. Am refuzat un proiect, pentru a termina romanul. Mai mult a durat procesul de editare a cărţii”, a mai spus autoarea romanului „Two Rabbit”. „După un accident de maşină în care-şi pierde ambii părinţi, chiar în ziua în care implineşte 14 ani, Dre capătă un nou nume - Two Rabbit - şi o viaţă pe fugă, la limită, mereu supusă schimbărilor radicale. Arme, droguri, bătăi, găşti, crimă, sex şi apoi o speranţă orbitoare, odată cu prima iubire care îi iese în cale. Dar totul se termină brusc, pentru a o lua din nou de la capăt, la fel de intens. În ciuda tuturor festelor pe care i le joacă destinul, fiecare întâmplare care îl marchează este un prilej pentru a reflecta asupra condiţiei umane şi, în final, asupra iubirii. Viaţa, crede Two Rabbit, e compusă din cercuri, iar cercurile nu trebuie lăsate niciodată deschise”, se arată în prezentarea făcută pe site-ul editurii Herg Benet.

Aventura literară a producătorului NTV Beatrice Popa nu se va termina însă aici, autoarea având în plan şi alte proiecte.