Debut nefericit pentru CS Tomis

CS Tomis Constanţa a debutat cu un eşec în noul an, fiind învinsă, duminică, la Sala Sporturilor, în faţa propriilor spectatori, de HCM Ştiinţa Baia Mare, scor 28-25. Fără o pregătire adecvată în pauza competiţională, când nu s-a reuşit perfectarea nici măcar a unei singure întâlniri de verificare, CS Tomis nu a rezistat în faţa unei echipe bine organizate şi care a obţinut la final un succes meritat. Prezenţa în poarta Tomisului a Mihaelei Smedescu, care a primit acceptul Oltchimului de a continua la formaţia constănţeană până la finalul turului, părea să ofere o şansă în plus Constanţei într-o dispută mai echilibrată decât diferenţa de locuri din clasament. Fără a avea o bancă de rezerve care să se apropie de valoarea titularelor, Pîrîianu, Barcan, Tîlvîc sau Pătru au fost nevoite să joace aproape fără întrerupere toate cele 60 de minute, iar acest lucru a avut un rol important în stabilirea câştigătoarei. CS Tomis a trecut pentru prima oară în avantaj în min. 21, scor 8-7, şi se părea că, încet-încet, lucrurile vor decurge cum îşi planificaseră gazdele. După 13-11 la pauză, CS Tomis a condus chiar şi cu trei goluri în min. 36, 15-12, dar oaspetele nu au cedat, iar în min.48 au revenit în avantaj, 20-19. Până în min. 52 ambele formaţii au trecut în avantaj, însă Baia Mare a profitat în final de câteva greşeli ale Tomisului şi s-a desprins decisiv, impunându-se cu 28-25. „Diferenţa a fost făcută pe final de lipsa de concentrare, când am oferit câteva mingi la intercepţie care ne-au costat victoria. Scorul a fost mereu echilibrat şi este greu să încerci cu jucătoarele de pe banca de rezerve în condiţiile în care acestea au evoluat foarte puţin până acum“, a fost concluzia antrenorului constănţean Ion Puşcaşu. Au evoluat - CS Tomis (antrenor Ion Puşcaşu): Smedescu (8 intervenţii, 1x7m), M. Avram (1x7m) - Tîlvîc 12g (6x7m), Zamfir, Barcan - câte 5g, Pîrîianu 2g, Rusu 1g, Iovănescu, Arfir, Pătru, Pătuleanu, Florea; Baia Mare (antrenor Ioan Băban): Cetăţeanu, Matei - câte 4 intervenţii, Pîrvuţ 8g (2x7m), Balint 7g (1x7), Pomohaci 6g, Rudics 3g, Pop 2g, Ravasz, Dobromir - câte 1g, Tatar, Klocza.

Celelalte rezultate ale etapei: Oltchim Rm. Vîlcea - HC Zalău 34-18, SCM Craiova - Oţelul Galaţi 28-28, U. Reşiţa - Dunărea Brăila 25-28, U. Jolidon Cluj - HCM Buzău 41-34, Rulmentul Braşov - HCM Roman 20-22, Cetate Deva - CSM Bucureşti 28-31.

Clasament

1. Oltchim 10 10 0 0 370-230 20

2. U. Jolidon Cluj 10 8 1 1 323-279 17

3. CSM Bucureşti 10 7 1 2 312-304 15

4. CS TOMIS 10 6 1 3 287-253 13

5. Dunărea Brăila 10 6 1 3 252-255 13

6. Oţelul Galaţi 10 4 3 3 257-243 11

7. HC Zalău 10 5 0 5 250-253 10

8. HCM Baia Mare 10 5 0 5 264-271 10

9. HCM Roman 10 5 0 5 247-260 10

10. Cetate Deva 10 3 0 7 259-288 6

11. Rulmentul Braşov10 3 0 7 255-301 6

12. SCM Craiova 10 2 1 7 246-278 5

13. HCM Buzău 10 2 0 8 271-310 4

14. U. Reşiţa 10 0 0 10 219-287 0