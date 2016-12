Debut oficial al campaniei pentru regionalizare

PROIECT Cel mai mare proiect de modernizare a României a început. Potrivit ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei, Liviu Dragnea, este unul dintre cele mai mari programe de consens naţional. „Cred că, după mulţi ani de conflicte politice, sociale, putem spera că acest proiect poate fi unul care să aducă la aceeaşi masă toţi românii”, a declarat Liviu Dragnea. La dezbateri sunt chemaţi să participe toţi factorii politici interesaţi, sindicatele, ONG-urile şi, nu în ultimul rând, oameni de înaltă expertiză, profesori, doctori, academicieni, specialişti în ceea ce priveşte descentralizarea şi regionalizarea. Se va constitui un consiliu consultativ format din trei grupuri de lucru-academic, societate civilă, aleşi locali şi demnitari-precum şi un comitet tehnic interministerial. Consiliul consultativ are scopul de a propune profilul viitoarelor regiuni administrativ-teritoriale, în timp ce Comitetul interministerial va avea ca principal rol de a pune în acte normative propunerile formulate de Consiliul Consultativ.

APROAPE DE OAMENI Regionalizarea, în viziunea USL, nu va conduce la desfiinţarea autorităţilor locale, aşa cum au vrut pedeliştii. Dragnea a precizat că nu se va desfiinţa niciun judeţ, niciun consiliu judeţean şi că toate autorităţile locale rămân: primari, consilieri locali, consilieri judeţeni. În schimb, va apărea în plus nivelul consiliului regional şi al preşedintelui de regiune. Vicepremierul a mai spus că o primă variantă ar fi ca în fiecare judeţ să existe o reşedinţă cu anumită competenţă pe domeniu. Dragnea a adăugat că el optează ca funcţia de preşedinte de consiliu regional să fie incompatibilă cu aceea de preşedinte de Consiliu Judeţean. „Regionalizarea nu va duce la o creştere a birocratizării, pentru că fiecare cetăţean se va adresa structurilor de acum. Este posibil ca structurile de personal să fie mai mici, şi astfel vor scădea cheltuielile de personal”, a explicat vicepremierul. Potrivit lui Dragnea, în urma regionalizării, „nimeni nu va pierde nimic, niciun cetăţean nu va face drumuri în plus, nu va avea costuri în plus, nicio competenţă de la judeţ nu va fi luată, dar competenţele de la guvern vor fi trecute la regiuni”. „Nu vor fi plătite alte taxe, iar oamenii nu vor trebui să-şi schimbe actele de identitate, actele maşinii, documente de proprietate”, a afirmat Dragnea.