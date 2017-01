Debut pe simeze pentru Constanţa Dănilă

Pentru un artist, fiecare expoziţie personală este însoţită, întotdeauna, de o avalanşă de emoţii. Aceste stări emotive sunt cu atât mai intense cu cât este vorba despre prima expoziţie personală, iar protagonista nu se află chiar la prima tinereţe. În această situaţie specială s-a aflat, miercuri seară, şi artista Constanţa Petrescu Dănilă, care a marcat debutul său pe simeze cu o expoziţie retrospectivă, care degajă optimism, seninătate, putere de muncă şi profesionalism.

Vernisajul expoziţiei a avut loc miercuri seară, în sala „Alexandru Ciucurencu” a Muzeului de Artă, în prezenţa unui public numeros, format din familie, prieteni, colegi de la Filiala Constanţa a Uniunii Artiştilor Plastici, dar şi foşti şi actuali elevi de la Liceul Teoretic „Ovidius”, unde este profesor titular de Educaţie Plastică. „Preocuparea constantă a Constanţei Dănilă pare a fi căutarea luminii şi adecvarea ei acestui spaţiu”, a apreciat gazda manifestării plastice, directorul Muzeului de Artă, Doina Păuleanu. De la peisajele şi naturile statice miniaturale, dar cu deschidere spre monumentalitate, până la portretele învăluite într-o lumină specială şi lucrările decorative cu caracter experimental, creaţiile Constanţei Dănilă denotă emoţie şi o stare de sensibilitate, chiar dacă, uneori, portretele sunt grave şi estompate.

Deşi lucrările sunt realizate în diferite perioade de creaţie şi de căutări plastice, discursul plastic al autoarei este unitar, reflectând stilul şi sensibilitatea plasticienei. „Sunt foarte bucuroasă că directorul Muzeului de Artă, Doina Păuleanu, a avut încredere în mine şi mi-a acordat această şansă de a organiza prima expoziţie personală. Chiar dacă am lucrat, de-a lungul timpului, fiind absolventă de liceu de artă, facultatea am făcut-o la... bătrâneţe, în anul 2000. Tot ce mi-am dorit eu de o viaţă am reuşit să realizez acum, dar asta nu a însemnat că, între timp, eu nu am lucrat şi chiar am în această expoziţie două crochiuri realizate la vârsta de 19 ani. Acum mă îndrept către o altă direcţie: colaj cu fotografie şi metale”, a mărturisit Constanţa Dănilă.

Prima expoziţie personală de grafică şi pictură, semnată de Constanţa Dănilă, poate fi vizitată, în sala „Alexandru Ciucurencu”, timp de trei săptămâni, de marţi până duminică, între orele 09.00 şi 17.00.