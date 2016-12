Debut perfect pentru Săgeata

Lipsită de câţiva titulari, Săgeata Năvodari a debutat cu dreptul în actuala ediţie a Ligii a II-a, impunându-se, sâmbătă, în prima etapă, în fieful nou-promovatei CF Brăila, cu 2-1. Elevii lui Aurel Şunda şi Constantin Funda au început partida mai slab, iar gazdele au deschis scorul, în min. 25, când Bosoi a şutat la colţul scurt în urma unei acţiuni individuale pe partea dreaptă. Dominarea brăilenilor a continuat şi gazdele au avut şansa de a încheia conturile în min. 65, dar Bucă a irosit o lovitură de pedeapsă pentru gazde, acordată în urma unui fault comis de Apostol în propria suprafaţă de pedeapsă, trimiţând balonul pe lângă poartă. Oaspeţii au profitat de momentul de derută din tabăra brăilenilor şi au restabilit egalitatea opt minute mai târziu, când Vali Alexandru a scăpat singur pe contraatac şi a finalizat fără probleme. Lovitura de graţie a venit cu trei minute înainte de final, Jianu aducând victoria pentru Săgeata cu un şut de la marginea careului. „A fost un meci greu, mai ales că gazdele au dominat cu autoritate prima repriză. Am avut şi noroc, pentru că au ratat un penalty, dar pe final ne-am revenit şi am răsturnat situaţia. Pentru noi este o victorie mare, mai ales că nu am avut câţiva jucători importanţi. Debutul bun şi cele trei puncte ne-au ridicat moralul şi sper să continuăm pe aceeaşi linie”, a spus Mihai Terzi, directorul general al celor de la Săgeata Năvodari.

Au evoluat pentru Săgeata: Fl. Olteanu - Bold, Apostol, Fl. Popa, Vlad - Şicu (81 Goşa), Turcu (39 Olah), Vezan, Boroştean, - Chiţu (62 V. Alexandru), Jianu. Au arbitrat: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) - Ionuţ Babadac (Alexandria) şi Vlad Bârleanu (Bucureşti). Marcatori: Bosoi 25 / V. Alexandru 73, Jianu 87.