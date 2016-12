Debut promițător în Divizia A pentru Tomitanii Constanța

Sâmbătă a fost programată prima etapă din cadrul Diviziei A la rugby, eșalonul al treilea din rugbyul românesc la nivel de seniori. Așa cum am mai anunțat, în ediția 2016-2017 a acestui campionat vor participa cinci formații, dintre care două sunt dobrogene, Tomitanii Constanța și CSRTM Callatis Mangalia. Callatis a stat în prima etapă, când nu s-a jucat nici meciul Sportul Studențesc București - CSM Sibiu, amânat pentru data de 15 octombrie.

Singura întâlnire disputată a fost RC Grivița București - Tomitanii, încheiată cu victoria gazdelor, scor 24-15 (7-5). Constănțenii și-au făcut debutul în această competiție de seniori cu un lot alcătuit din jucători sub 20 de ani, multipli campioni naționali, care sunt eligibili și pentru competițiile oficiale de juniori din sezonul 2016-2017! Oaspeții au condus cu 5-0 și 15-7, dar în cele din urmă experiența bucureștenilor și-a spus cuvântul. Pentru Tomitanii, cele trei eseuri au fost marcate de Burlacu, Părălește și Cucoș.

„Sunt foarte mulțumit de evoluția băieților. Am condus cu 15-7 până în minutul 60, când am operat mai multe înlocuiri în echipa de bază și adversarii au întors rezultatul. Cred că în condiții normale am fi reușit victoria, dar copiii care au fost convocați la lotul național au venit destul de obosiți. Am avut opt jucători convocați la naționala U-20, pentru un stagiu de pregătire desfășurat la București, și ei au venit la meci direct de la lot, pentru că stagiul s-a încheiat sâmbătă dimineață! Nu am vrut să risc accidentări, de accea am făcut acele schimbări după minutul 60”, a declarat antrenorul Tomitanilor, Cristian Cojocaru.

Nouă jucători de la Tomitanii au fost chemați la lotul național pentru un cantonament de pregătire în vederea Campionatului European de anul viitor, desfășurat la București pe durata a zece zile. Din păcate, Oțelea s-a accidentat chiar cu o zi înainte de a pleca la lot, suferind o fractură de piramidă nazală în urma ciocnirii cu un coechipier la antrenament! El a fost operat și va mai absenta circa trei săptămâni. Ceilalți opt constănțeni convocați au fost Militaru, Crețu, Alexe, Chiru, Leolea, Părălește, Burlacu și Cucoș.

