Debut ratat pentru Artimon

Cu un antrenor nou în prima echipă şi trei schimbări în formula de start faţă de prima etapă, FC Farul a înregistrat sâmbătă al doilea eşec al sezonului, cedând cu 3-1 în fieful celor de la CS Otopeni, în etapa a doua a Ligii a II-a. Scorul a fost deschis în min. 13, când Pălimaru a trimis cu capul din marginea careului mic, mingea a lovit bara şi a ricoşat în plasă. Un minut mai târziu, Ghenciu a prins o “torpilă” de la 25 de metri, direct în vinclu şi a restabilit egalitatea. Gazdele au revenit la conducere în min. 18, când au primit uşor o lovitură de pedeapsă pentru un henţ comis de Bejan, iar Pălimaru a transformat de la punctul cu var. După pauză, formaţia de pe litoral a rămas în inferioritate numerică, Săceanu fiind eliminat după ce a primit al doilea cartonaş galben în min. 66. În aceste condiţii, CS Otopeni a mai înscris o dată, prin acelaşi Pălimaru, în min. 82, asigurându-şi cele trei puncte. Cu două minute înainte de final, antrenorul Alin Artimon a fost eliminat pentru proteste. “Nu am jucat rău, dar rezultatul a fost mai puţin reuşit. Am avut şi momente bune, dar mai sunt multe de corectat. Jocul a fost superior celui din prima etapă şi mi-a plăcut atitudinea jucătorilor. Păcat că facem erori, iar pe două greşeli individuale am primit două goluri”, a spus Artimon, care a explicat şi de ce a fost eliminat: “Nu vreau să vorbesc prea mult de arbitraj, dar au fost şase erori clare. Am rezistat la măcel până spre final, când nu am mai putut”.

Au evoluat pentru FC Farul (antrenor Alin Artimon): G. Curcă - Băjan, Stegaru, V. Sandu, Săceanu - Bîrlădeanu (63 Ivanovici), Buzea, Ghenciu - Sg. Popescu (68 Ţabără), S. Chiţu (74 Stoianof), M. Matei. Marcatori: Pălimaru 13, 18-pen., 82 / Ghenciu 25.