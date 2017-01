Debut spectaculos la Class One Romanian Grand Prix

Prima zi a celui mai important eveniment sportiv din România, Class One Romanian Grand Prix, a adus spectacolul pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia. A doua ediţie a etapei româneşti din Class One World Powerboat Championship, organizată de Power Marine, în colaborare cu Primăria şi Consiliul Judeţean Constanţa, are o importanţă aparte în ansamblul sezonului, aici urmînd să se decerneze titlul european. Vineri a fost prima zi de antrenamente, după care a urmat mult aşteptata paradă a ambarcaţiunilor, pe străzile oraşului Constanţa şi în Mamaia. Caravana a atras privirile amatorilor de adrenalină, care vor putea urmări, sîmbătă şi duminică, ambarcaţiunile cu motoarele turate la maximum.

Radu Mazăre, primarul Constanţei, a promis că spectacolul nautic va continua în anii viitori, acuzînd însă lipsa de implicare a Guvernului în organizarea acestui eveniment care promovează imaginea ţării în întreaga lume: “ Zero lei, zero ajutor de la Guvernul României!”

A doua ediţie a debutat, vineri, în forţă, cele opt ambarcaţiuni participante turîndu-şi la maximum motoarele pe noul traseu redesenat de organizatori. Mai rapid decît cel de anul trecut, circuitul a încîntat atît piloţii, cît şi publicul prezent. “Îmi place mult acest circuit de la Constanţa. Cred că ne vom descurca onorabil în această etapă. Nu sper la titlul european, ar fi prea mult, pentru că diferenţa de puncte este enormă. Însă este o competiţie în care orice se poate întîmpla”, a declarat şeicul Hassan bin Jabor Al-Thani, pilotul de pe Qatar 96. “Sînt foarte încîntat de evoluţia pe care am avut-o la antrenamente. Nici nu încape în discuţie să ratăm titlul european. Am venit aici ca să cîştigăm şi nu acceptăm nicio altă variantă”, a subliniat Nadir Bin Hendi, copilot pe Victory 1, liderul clasamentului general. După două ore de probe pe apele Lacului Siutghiol, cei mai buni dintre piloţi au participat la o conferinţă de presă alături de organizatori şi primarul Constanţei, Radu Mazăre. Edilul oraşului de la ţărmul mării a promis că spectacolul va continua în anii viitori, existînd un contract semnat în acest sens şi a mărturisit că se aşteaptă la o ediţie extrem de spectaculoasă. Mazăre a acuzat însă lipsa de implicare a Guvernului României în organizarea acestui eveniment care promovează imaginea ţării în întreaga lume: “După ediţia de anul trecut, Ministerul Turismului ne-a promis că ne va ajuta. La fel şi Ministerul Transporturilor. Aflaţi însă că situaţia este ca şi anul trecut. Zero lei, zero ajutor de la Guvernul României!”.

După-amiaza de vineri a fost rezervată paradei spectaculoase a ambarcaţiunilor pe străzile oraşului Constanţa şi în staţiunea Mamaia. Cele opt ambarcaţiuni, însoţite de întreg staff-ul tehnic, dar şi de piloţi şi copiloţi, au defilat într-o caravană la care s-au adăugat multe fete frumoase şi muzică, putînd fi admirate de constănţeni şi de turişti. La finalul caravanei, cei 16 “magnifici” care se vor lupta pentru victorie în cursa de pe Lacul Siutghiol au urcat pe scena din piaţeta Cazino, fiind prezentaţi publicului prezent.

Sîmbătă şi duminică se vor desfăşura alte două evenimente inedite pe Lacul Siutghiol, 100 mph Club şi Match Race, organizate de Power Marine, împreună cu Mihaela Rădulescu, în calitatea sa de Ambasador United Way România, ambele făcînd parte dintr-un proiect care se doreşte să fie o soluţie pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor spitalizaţi pe termen lung şi să reducă stresul cauzat de internare şi boală. Primul eveniment oferă vedetelor posibilitatea de a face un tur pe circuitul Class 1. Fiecare participant va primi diploma „100 Mph Club“, pe care se menţionează viteza atinsă, permis de acces cu fotografie, echipament oficial Class 1, şapcă şi tricou, acces în ziua respectivă pentru „Class One VIP Hospitality“, cu toate serviciile aferente incluse. Cel de-al doilea eveniment este de fapt o cursă în toată regula, captivantă şi antrenantă, care oferă şansa de a simţi adrenalina pe care acest sport o produce. Banii obţinuţi în urma licitaţiei vor fi donaţi către United Way România, pentru un program umanitar destinat copiilor.

Programul Class One Romanian Grand Prix 2008

Sîmbătă - 30 august

11.00 - 12.30 - Antrenament oficial

14.15 - 15.15 - Nor-Tech Match Race

15.30 - Edox Pole Position

17.00 - 18.00 - 100 Mph Club

Duminică - 31 august

11.00 - 12.00 - Antrenament oficial

13.00 - 14.00 - Nor-Tech Match Race

15.30 - CLASS 1 ROMANIAN GRAND PRIX 2008

Festivitatea de premiere pe scena din piaţeta Cazino din Mamaia