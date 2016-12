Debut spectaculos la CM de “Yachting Flying Dutchman”

PREMIERĂ PENTRU ROMÂNIA. Pentru prima oară în istorie, un campionat mondial al ambarcaţiunilor cu vele are loc în România, Constanţa găzduind, în perioada 1-7 august, Campionatul Mondial de Yachting “Flying Dutchman World Championship Romania 2010”. La startul întrecerii, organizată de Federaţia Română de Yachting, Yacht Club Bucureşti, Asociaţia Internaţională a clasei Flying Dutchman şi Power Marine, cu sprijinul autorităţilor locale şi al DSJ, s-au aliniat 22 de ambarcaţiuni, din nouă ţări, din întreaga lume. Evenimentul, care poate fi urmărit de către spectatori din Portul Turistic Tomis Constanţa şi de pe plaja Modern, a fost prezentat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, la care au participat Decebal Făgădău (viceprimarul municipiului Constanţa), Ionuţ Barbu (administrator Power Marine), Mihai Butucaru (preşedintele Federaţiei Române de Yachting) şi Alberto Barenghi (preşedintele Federaţiei Internaţionale de Yachting, clasa Flying Dutchman). „Federaţia Română de Yachting şi Power Marine au muncit cot la cot şi au adus o nouă competiţie la Constanţa. Timp de şapte zile, avem activitate pe apă, chiar dacă nu am putut aduce Class One în acest an. Întrecerea era deja fixată în calendarul competiţional şi ar fi fost păcat să ratăm această oportunitate. Cu ajutorul sponsorilor, dar şi al autorităţilor locale, care ne-au oferit sprijin doar logistic, nu şi financiar, din cauza crizei, am reuşit să organizăm acest campionat mondial”, a explicat Ionuţ Barbu. „Constanţa se înscrie în calendarul competiţional al sporturilor nautice, în ciuda crizei, care ne-a forţat să sărim peste evenimentele obişnuite, care deveniseră o tradiţie pentru turişti. Mă bucur că s-a reuşit organizarea acestei competiţii, mai ales dacă privim ce se întâmplă la nivel naţional”, a adăugat Decebal Făgădău. „Sunt foarte bucuros, mai ales că, atunci când m-am apucat de acest sport, în urmă cu patru decenii, m-am gândit că şi România ar putea să găzduiască o competiţie majoră. Când am preluat preşedinţia federaţiei, în urmă cu un an şi jumătate, mi-am dorit să punem ţara noastră pe harta sporturilor nautice şi să atragem cât mai multe competiţii. Organizarea acestui eveniment, cu ajutorul autorităţilor locale, este un real succes”, a spus Mihai Butucaru. „Ţin să mulţumesc organizatorilor, autorităţilor locale şi oraşului Constanţa pentru găzduirea competiţiei. Flying Dutchman este una dintre cele mai importante clase din yachting şi încercăm să atragem cât mai mulţi participanţi către acest sport”, a declarat Alberto Barenghi.

UNGARIA 70, ÎN FRUNTE. Prima zi a întrecerii de la Constanţa a oferit un adevărat spectacol, graţie vântului puternic, organizatorii devansând startul cu două ore pentru a prinde vreme cât mai prielnică. Regata de debut a adus un duel spectaculos între ambarcaţiunea Italia 10 (Roberto Cipriani şi Stefanio Morelli) şi Ungaria 70 (Szabolcs Majthenyi şi Andras Domokos), italienii reuşind să se impună la mustaţă în faţa deţinătorilor titlului mondial en titre. Ultimul loc pe podium a fost ocupat de Olanda 26 (Enno Kramer şi Ard Geelkerken). A doua regată a fost dominată clar de Ungaria 70 (Szabolcs Majthenyi şi Andras Domokos), care s-a impus clar în duelul cu Olanda 340 (Hugo Maarleveld şi Durk Zandstra) şi Ungaria 78 (Antal Kardos şi Csaba Polgar). În urma acestor rezultate, pe primul loc în clasamentul general se află ungurii Majthenyi şi Domokos. Azi, de la ora 10.00, se va da startul în a treia regată.