Debut spectaculos la Cupa “Hagi”

Faza finală a celei de-a doua ediţii a Cupei “Hagi” la fotbal, competiţie rezervată copiilor cu vîrste cuprinse între 10 şi 12 ani (născuţi după 1 ianuarie 1997), a debutat, ieri, la Constanţa. Prima zi a întrecerii a programat primele jocuri din cele patru grupe, toate avînd loc pe terenul “Voinţa“ din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan“. Inclusă în calendarul Federaţiei Române de Fotbal drept Campionatul Naţional al juniorilor E, întrecerea a debutat cu o surpriză pentru micii fotbalişti, la partidele din sesiunea de dimineaţă asistînd şi cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, Gheorghe Hagi. Cel mai spectaculos meci a avut loc în Grupa A, unde ACU Arad a cîştigat, după mari emoţii, disputa cu Steaua Dunării Galaţi, cu un gol marcat în ultimele secunde ale jocului. Şi celălalt meci din această grupă, dintre Cautis Bucureşti şi Poli Iaşi, a fost echilibrat, bucureştenii impunîndu-se la limită. În schimb, partidele din Grupa B s-a încheiat cu diferenţe mari de scor, însă ambele învinse, Aripi Piteşti şi FC Braşov, s-au prezentat la turneu cu echipe formate din jucători mai tineri cu un an decît adversarii lor. Din păcate, steliştii au făcut notă discordantă, fiind singurii care au refuzat echipamentul de joc oferit de organizatori. Şi sesiunea de după-amiază a fost una spectaculoasă, desfăşurîndu-se, de asemenea, sub privirile lui Hagi. În Grupa C, Kinder şi “Gică Popescu” au bifat primul egal al competiţiei, în timp ce Bistriţa s-a impus la limită, 1-0, în confruntarea cu Ploieşti. Un alt egal s-a înregistrat în Grupa D, între Bihor şi Bacău, în timp ce Timişoara a trecut clar, 3-0, de juniorii lui Dinamo, care evoluează sub denumirea AS Team. De remarcat că acest joc a prilejuit un duel între Dorin Codrea, nepotul internaţionalului Paul Codrea, care a şi marcat un gol pentru timişoreni, şi Patrick Petre, fiul fostului mijlocaş al lui Dinamo, Florentin Petre. Meciurile au fost arbitrate de constănţenii Aurel Oniţă, Sebastian Stoianof, Cătălin Florescu, Bela Szoke, Gelu Dimaca, Vasilică Tudor, Ionuţ Mihu şi Marian Ştefănescu.

Rezultate - Grupa A: Galaţi - Arad 2-3; Cautis - Iaşi 1-0; Grupa B: Brăila - Braşov 6-0; Steaua - Piteşti 8-0; Grupa C: Bistriţa - Ploieşti 1-0; Gică Popescu“ - Kinder 1-1; Grupa D: Bacău - Bihor 1-1; Timişoara - Team 3-0.

Programul meciurilor de azi - Grupa C - ora 9.30, teren 1: Bistriţa - “Gică Popescu“; teren 2: Kinder - Ploieşti; Grupa D - ora 11.00, teren 1: Bacău - Timişoara; teren 2: Team - Bihor; Grupa A - ora 17.00, teren 1: Galaţi - Cautis; teren 2: Iaşi - Arad; Grupa B - ora 18.30, teren 1: Brăila - Steaua; teren 2: Piteşti - Braşov.