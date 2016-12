Debut victorios pentru Săgeata Năvodari

Promovată în premieră în Liga 1, Săgeata Năvodari a avut parte de un debut victorios pe prima scenă a fotbalului românesc. Echipa pregătită de Tibor Selymes a învins sâmbătă, în prima etapă, pe Gaz Metan Mediaş cu 1-0, într-o partidă disputată pe stadionul „Farul” din Constanţa. Doar 1.000 de spectatori au venit să vadă evoluţia năvodărenilor, iar în prima jumătate de oră au regretat că au ales drumul către arena din strada Primăverii. Cu şapte jucători noi în formula de bază faţă de sezonul trecut, Săgeata s-a chinuit să lege jocul, dar lipsa de creativitate a decarului Vezan şi amorţeala liniei de mijloc au făcut ca gazdele să nu-şi creeze nici măcar o ocazie. În schimb, cu echipa decimată de suspendări şi accidentări, Gaz Metan a dat ceva emoţii la acţiunea lui Vitinho, încheiată cu un şut pe lângă poartă. Prima ocazie pentru năvodăreni a venit abia în min. 39, balonul expediat cu capul de M. Roman II fiind reţinut de Pleşca. Repriza s-a încheiat cu o mare şansă de a marca pentru Llulaku, însă atacantul medieşenilor a trimis din careul mic pe lângă vinclul porţii apărate de Panagopoulos. La reluare, elevii lui Tibor Selymes au ieşit de la cabine mai decişi să forţeze victoria, iar tehnicianul a făcut două schimbări inspirate, trimiţându-i în teren pe S. Chiţu şi V. Dinu. Primul a centrat perfect de pe partea dreaptă, iar golgeterul lui U. Cluj din sezonul trecut a reluat perfect cu capul la vinclu, în min. 58. În avantaj pe tabela de marcaj, Săgeata a trecut la un joc prudent şi bine organizat, în timp ce oaspeţii au căutat în zadar golul egalării, şutând de la distanţă, fără să ameninţe periculos poarta lui Panagopoulos. Mai mult, în min. 84, Gaz Metan a rămas în inferioritate numerică, Al. Munteanu văzând cartonaşul roşu după ce l-a lovit cu pumnul pe Peteleu. Fluierul final a consfinţit primele puncte obţinute de Săgeata în Liga 1, iar năvodărenii au motive să abordeze cu optimism sezonul de debut pe prima scenă a fotbalului românesc. În plus, gruparea de pe litoral şi-a întărit lotul după ce fundaşul Ioan Mera a semnat ieri un contract pe un sezon.

SELYMES, MULŢUMIT DE ECHIPA SA. La finalul partidei, antrenorul năvodărenilor şi-a lăudat elevii pentru atitudinea din teren. „A fost un meci foarte greu, dar am fost bine organizaţi şi, surprinzător, am alergat până la ultimul fluier al arbitrului. Chiar dacă am avut doar trei săptămâni de pregătire, echipa a stat bine din punct de vedere fizic. Sunt foarte bucuros că am luat cele trei puncte. Obiectivul nostru este evitarea retrogradării şi orice punct câştigat contează mult”, a spus Tibor Selymes. „Gazdele şi-au dorit mai mult victoria, iar nouă ne-au lipsit mulţi jucători. Cred, totuşi, că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil, pentru că gazdele au avut o singură ocazie şi au reuşit să marcheze, în timp ce noi ne-am creat mai multe oportunităţi, însă nu am reuşit să băgăm mingea în poartă”, a explicat antrenorul oaspeţilor, Cristi Dulca.

Au evoluat echipele: Săgeata Năvodari (antrenor Tibor Selymes): Panagopoulos - Peteleu, Fl. Popa, Cr. Munteanu, I. Filip - N'Doye, Muzac - Florean, Vezan (53 V. Dinu), Tigoianu (86 V. Apostol) - M. Roman II (58 S. Chiţu); Gaz Metan Mediaş (antrenor Cristian Dulca): Pleşca - Buzean, Markovici, Frăsinescu, Trtovac - Petre, Tahar, Ciucă (66 Cojocnean), Avram - Lullaku (77 Al. Munteanu), Vitinho. Cartonaşe galbene: I. Filip, Panagopoulos, Peteleu / Llulaku, Frăsinescu. Cartonaş roşu: Al. Munteanu 84. Marcator: V. Dinu 61. Spectatori 1.000.