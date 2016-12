Debuturi spectaculoase la Trofeul “Telegraf”

În primele două etape ale ediţiei a 22-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală am consemnat, sâmbătă şi duminică, la Sala Sporturilor, meciuri spectaculoase, cu multe goluri, precum şi numeroase debuturi de valoare. Astfel, portarul Cristian Munteanu (la Vulturii Cazino), fundaşul Cosmin Paşcovici (la Club 29) şi atacantul Dorel Zaharia (la Municipal), foşti jucători ai Farului, au evoluat pentru prima oară la cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor. Cristi Munteanu a apărat în meciul de sâmbătă cu un tricou cu litera S de la Superman pe piept, dar şi cu sigla... Rapidului. „Tricoul l-am primit de la echipă. Eu am cu Farul, cu Dinamo, cu Astra. Sunt bucuros că am câştigat primul meci. Avem o galerie frumoasă, iar atmosfera la turneu este superbă”, a declarat “Babicu”.

În Grupa E, Intermacedonia-Steaua Mării, echipa “Pitu”, cu Adi Pitu, Mihăiţă Pitu, George Pitu, dar şi cu Marius Codescu, ultimii trei transferaţi în ultimul moment de la Telegraf, după tratative care s-au încheiat târziu, în noapte, a început turneul cu o victorie. Fără cei trei jucători plecaţi cu dezlegare în alb, Telegraf a pornit cu stângul în acest an, cedând, cu 1-3, în duelul cu formaţia din Costineşti. Dar în acest meci am remarcat debutul cu gol pentru Mircea Ghiţă în echipa Telegrafului şi al antrenorului Robert “Mourinho” Nenciu pe banca tehnică.

Partida cu cea mai spectaculoasă răsturnare de scor a fost SNC - Macedonia Ovidiu, din Grupa E, disputată duminică. SNC conducea cu 4-2 cu două minute înainte de final, dar reuşita lui Dumitru Bichi şi dubla lui Sorin Fotu (goluri marcate într-un singur minut!!!) au adus o nesperată victorie pentru echipa din Ovidiu. După foarte mulţi ani s-a înregistrat o remiză albă, FC Tomis 2012 şi Macedonia Ovidiu terminând la egalitate, scor 0-0, partida de sâmbătă. Dintre formaţiile care au jucat câte două meciuri numai patru echipe au obţinut câte două victorii, Club 29 şi FC Constanţa (ambele în Grupa C), CFR Constanţa (Grupa D) şi Vulturii Cazino (Grupa F) făcând un pas important în lupta pentru calificarea în optimile de finală ale competiţiei.

Sâmbătă, înaintea partidei Club 29 - Store, campioana de anul trecut, Arca ANR, a returnat trofeul directorului turneului, Lucian Mănescu. Turneul este organizat de cotidianul Telegraf, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

REZULTATELE PARTIDELOR DE LA TROFEUL “TELEGRAF”

SÂMBĂTĂ, 5 IANUARIE, ETAPA 1

FC Amicii Constanţa - IMN-Meconst 3-3 (2-2)

Dinamo Poliţia - Hans Exchange 4-1 (1-0)

Intersport Millenium - FC Constanţa 1-6 (0-3)

Oportun Wind Power Mangalia - Intermacedonia-Steaua Mării 2-4 (2-2)

Victoria Techirghiol - Voinţa Siminoc 3-4 (2-1)

Perla Murfatlar - Victoria Cumpăna 2-2 (1-2)

Real Constanţa - Dinamo-Spada 1-1 (0-0)

Vulturii Cazino - AS Obelix Costineşti 3-0 (1-0)

Club 29 - Store 3-0 (0-0)

Municipal Constanţa - Sian Image 4-1 (4-0)

FC Tomis 2012 - Macedonia Ovidiu 0-0

CFR Constanţa - Liga Ofiţerilor 5-1 (2-1)

DUMINICĂ, 6 IANUARIE, ETAPA A 2-A

Sian Image - Real Constanţa 2-3 (1-2)

FC Tomis 2012 - Oportun Wind Power Mangalia 6-1 (3-1)

Telegraf - AS Obelix Costineşti 1-3 (0-1)

Club 29 - Olimpia Apă Canal 11-2 (3-1)

Victoria Cumpăna - Victoria Techirghiol 3-1 (1-0)

Socep - Perla Murfatlar 0-4 (0-2)

SNC - Macedonia Ovidiu 4-5 (3-1)

FC Amicii Constanţa - Vulturii Cazino 0-3 (0-0)

CFR Constanţa - Hans Exchange 7-2 (3-2)

FC Constanţa - Store 1-0 (0-0)

Dinamo-Spada - CS Agigea 3-0 (1-0)

Săgeata Stejaru - Liga Ofiţerilor 6-0 (1-0)