Decanul Facultății de Medicină a UMF Iași, acuzat de luare mită, scos de sub control judiciar

Decanul Facultăţii de Medicină Generală a UMF Iași, Doina Azoicăi, acuzat de luare de mită, a fost scos de sub control judiciar, în urma unei decizii date, astăzi, de Curtea de Apel Iași. Curtea de Apel Iași a admis plângerea depusă de decanul Universității de Medicină şi Farmacie (UMF) Iași, Doina Azoicăi, împotriva prelungirii măsurii controlului judiciar, dispusă în luna aprilie. ”Admite plângerea formulată de inculpata Doina Azoicăi împotriva ordonanței din data de 10.04.2015, dată în dosarul 143/P/2014 al DNA - Serviciul Teritorial Iași. Revocă măsura constrului judiciar dispusă împotriva inculpatei“, se arată în minuta sentinței, care este definitivă. În luna noiembrie a anului trecut, DNA Iași a pus sub control judiciar pe profesoara Doina Azoicăi, decanul Facultăţii de Medicină Generală de la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași, un marocan şi un palestinian cu dublă cetăţenie, fiind acuzaţi de luare şi respectiv dare de mită. Procurori de la Serviciul Teritorial Iaşi al DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar în cazul Doinei Azoicăi pentru luare de mită, al cetăţeanului marocan Haizoun El Houssine, pentru dare de mită, şi al lui Agha Romeen, cu dublă cetățenie, palestiniană şi română, domiciliat în România, acuzat de complicitate la dare de mită. Potrivit procurorilor, în 22 noiembrie 2014, prin intermediul lui Agha Romeen și al altor persoane, Doina Azoicăi a primit de la Haizaoun El Houssine o tavă placată cu argint, potrivit inscripției existente pe aceasta, și un ceainic, posibil tot din argint, drept răsplată pentru faptul că, anterior, acceptase, în exercitarea atribuțiilor ce îi reveneau, în calitate de decan al Facultății de Medicină Generală Iași, înscrierea, în cadrul acestei instituții, a fiului lui Haizoun El Houssine. Pe timpul cât s-a aflat sub control judiciar, Doina Azoicăi a avut interdicţie de a exercita funcția de decan al Facultății de Medicină Generală.