„Decebal” - 40 de ani de existenţă

Pentru profesorii şi elevii Liceului Teoretic „Decebal” Constanţa, anul şcolar 2010-2011 marchează un moment important în istoria acestei instituţii de învăţământ: împlinirea a patru decenii de existenţă. Evenimentul va fi marcat începând de mâine şi până pe 27 mai printr-o serie de activităţi care se vor desfăşura sub egida Zilelor Liceului. Mâine va avea loc, la sediul liceului, întâlnirea generaţiilor de profesori şi elevi. Liceul teoretic înfiinţat în 1970 sub denumirea de Liceul nr. 5 Constanţa a fost transformat în 1977 în liceu industrial aflat sub coordonarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei. În 1990, ţinând cont de preferinţele absolvenţilor de şcoală generală, dar şi de capacitatea colectivului de cadre didactice, instituţia a revenit la profilul teoretic, sub denumirea de Liceul Teoretic „Decebal” Constanţa. Începând cu anul şcolar 2010-2011, liceul a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare. În urma fuziunii cu alte două unităţi de învăţământ (Şcoala generală „Dimitrie Ştiubei” şi Grădiniţa „Flipper”), liceul şcolarizează peste 1.000 de elevi din toate ciclurile de învăţământ preuniversitar : preprimar, primar, gimnazial şi liceal.