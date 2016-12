Decebal Făgădău, validat în funcția de primar al Constanței

16:47:44 / 25 Iunie 2016

problemele majore cu care se confrunta locuitorii Constantei !

DORIM CA EDILII CONSTANTZEI, SA LASE VORBELE, PROMISIUNILE SIN CAMPANIA ELECTORALA SI SA TREACA LA FAPTE : DOMNUL PRIMAR DECEBAL FAGADAU, CEILALTZI DOMNI POLITICIENI, SA LASE POLITICA, DE ACUM, POLITICA DUMNEALOR SA FIE PROBLEMELE ORASULUI CONSTANTZA, SI DOMNII DE LA RATC, IN ORASUL CONSTANTZA. SA SE REZOLVE SI CU : MULTZIMEA GUNOAIELOR CARE AU IMPANZIT TOT ORASUL CONSTANTZA. ORASUL CONSTANTZA, INCA MAI ARE STRAZI NEASFALTATE, CA-N EVUL MEDIU, PE STRAZILE : XENOPOL, VRANCIOAEI SI VOIEVOZI.................., STAU PANOURI, PE CARE STA SCRIS : INCEPAND CU 25 MAI 2016, INCEPE REABILITAREA CELOR TREI STRAZI, SI-N 25 AUGUST 2016, LUCRARILE DE REABILITARE SE TERMINA. ASTAZI, 25 IUNIE 2016, NICI GAND, SA SE APUCE, DE CE STA SCRIS PE PANOURI. MICROBUZELE VECHI, IMPROPRII TRANSPORTULUI IN COMUN " ADEVARATE BOMBE PE PATRU ROTZI ". CUI II SERVESTE, ACEST MOD DE A PACALI OAMENII, CARE PLATESC, PRETZUL BILETELOR, NEJUSTIFICAT DE MARE SI NECONFORME CU MODUL IMPROPRIU DE TRANSPORT IN COMUN, AL CALATORILOR, PRECUM SARDELELE, SCAUNELE SUNT CA PENTRU COPII SI MULTE SCAUNE SUNT DEFECTE, GEAMURILE SPARTE, USILE SE INCHID, TRAGAND DE SFOARA ?! TOT MEREU SPUNEM, AM INTRAT IN ue, IN EUROPA, VOM AVEA LAPTE SI MIERE, AM VAZUT SI SIMTZIT PE PROPRIA PIELE ! DE LA DACI SI GETZI SUNTEM IN EUROPA ! CE NE-O MAI FI TREBUIT ue ? CUI, I-O FI MAI NAZARIT / PRIIT ACEASTA ue ?! CA NOUA, ROMANILOR DE RAND, NU NE-A PRIIT, DIN CONTRA, AM SARACIT CONTINUUUUUUUUU ! Infiintzatzi trasee noi in Constantza si eliminatzi total microbuzele si transportul calatorilor cu astfel de mijloace de transport in comun.