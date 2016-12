Decesele copiilor sub un an

10% dintre decesele la copiii sub un an au loc la domiciliu, iar 15-17% au loc în spital, potrivit statisticilor Ministerului Sănătăţii. „Un număr foarte mare de copii sub un an decedează fără să fie asistaţi de un medic. Este un procent foarte mare, iar eu ca pediatru nu pot să văd decât că acest segment trebuie să fie dezvoltat”, a precizat ministrul Sănătăţii, Ladislau Ritli. Astfel că specialiştii MS au în plan o supraveghere a gravidei şi a sugarului. „Medicii de familie spun că nu au posibilitatea să facă o supraveghere a nou-născutului. Este vorba despre o supraveghere aproape zilnică, care necesită un cadru specializat pe această problemă. Este vorba de educaţie, nu numai de depistare a bolii”, a mai explicat ministrul.