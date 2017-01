„Decidenţii apelează la dezinformare, denigrare şi şantaj”

Reprezentanţii Consiliului Naţional (CN) al Colegiului Medicilor din România (CMR) n-au rămas indiferenţi la starea de fapt din medicina primară, aşa că s-au întrunit într-o şedinţă extraordinară pentru a analiza situaţia creată de incoerenţele legislative şi de ultimele decizii luate de către Ministerul Sănătăţii (MS) şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) privind Contractul de acordare a asistenţei medicale pe 2011 şi Normele de aplicare a acestuia.

ÎN URMA ŞEDINŢEI: „PREZENTA CRIZĂ ESTE URMARE A LIPSEI DIALOGULUI ŞI A UNOR CONSULTĂRI AUTENTICE ÎNTRE ACTORII DIN DOMENIUL SANITAR, PRECUM ŞI A UNEI ATITUDINI DICTATORIALE ŞI DE MONOPOL DIN PARTEA CNAS”

Consiliul Naţional al CMR constată că, în locul unei încercări de a dezamorsa criza, decidenţii apelează la dezinformare, denigrarea medicilor şi şantajarea acestora, fără să ţină cont de repercusiunile asupra calităţii actului medical şi de interesele pacienţilor. Nu în ultimul rând, CN constată că pe actualele norme, veniturile atât ale cabinetelor medicale cât şi ale spitalelor se diminuează de o asemenea manieră încât multe vor ajunge în 4-5 luni în faliment şi se vor închide.

MĂSURI DE URGENŢĂ. În această situaţie, CN solicită începerea de urgenţă a unor negocieri reale care să permită funcţionarea sistemului de sănătate. În cadrul acestor negocieri trebuie îndeplinite o serie de cerinţe, spun reprezentanţii CMR. Astfel, pentru medicina de familie se vrea plata pe lista de înscrişi, acordarea procentului pe grad profesional şi la plata per capita şi plata per servicii, valoarea minim garantată la punctele per capita şi per serviciu, depunctarea graduală a listei de înscrişi peste limita de 2200, 20 de consultaţii pe zi indiferent de motivul prezentării pacientului la cabinet, inscripţionarea cardului să facă obiectul unui contract distinct. Pentru ambulatoriu de specialitate se vrea recalcularea valorii punctului pentru plata serviciilor medicale, în vreme ce pentru spitale se doreşte renunţarea la finanţarea pe gradul de ierarhizare, criteriile fiind strict administrative şi nu de performanţă şi plata în continuare pe sistemul DRG şi indice de caz ponderat. „CMR susţine demersurile organizaţiilor reprezentative la nivel naţional ale medicilor, dar în acelaşi timp îşi arată disponibilitatea de a participa la negocieri şi de a media acest conflict”, spune preşedintele CMR, prof.univ.dr. Vasile Astărăstoae. Totodată, prof.univ.dr. Astărăstoae a mai declarat că „în situaţia în care în cel mai scurt timp nu va exista nicio reacţie raţională din partea decidenţilor, responsabilitatea pentru consecinţele în sistemul sanitar este în întregime a acestora”.