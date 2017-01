Decisiv pentru calificarea la Euro 2009

“Tricolorii mici” dispută în această seară un joc decisiv pentru calificarea la turneul final al Campionatului European din 2009, programat în Suedia. Naţionala de tineret a României va da piept în deplasare, de la ora 20.00, pe stadionul “Racecourse Ground” din Wrexham, cu liderul grupei a zecea, Ţara Galilor. Gazdele se află pe primul loc, cu un avantaj de patru puncte în faţa elevilor lui Emil Săndoi, dar cu un meci mai mult disputat. Chiar şi aşa, românii au nevoie de un succes pentru a fi siguri de calificare. “Orice pas greşit ne-ar elimina din cursa pentru ocuparea primului loc. Trebuie să recunoaştem că Ţara Galilor este o echipă care ne-a depăşit, este pe primul loc şi are prima şansă la cîştigarea grupei. După tragerea la sorţi, ne aşteptam ca Franţa să fie principala adversară. Ne-am trezit peste noapte cu Ţara Galilor, care, chiar dacă a avut şansă cu Malta, Franţa şi Bosnia, cînd s-a marcat în ultimele minute, are mulţi internaţionali A în lot”, a avertizat selecţionerul român. Acesta nu-l va avea la dispoziţie pe Ciprian Deac, suspendat, dar l-a primit de la naţionala mare pe Ştefan Radu, care va purta şi banderola de căpitan. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Turcia, condusă la centru de Firat Aydinus, ajutat la tuşe de Ongun Tarik şi Akkin Baki Tuncay. Echipa probabilă: România (antrenor Emil Săndoi): Tătăruşanu – Homei, Tudose, Şt.Radu, Sepsi - Chiacu, Torje, Ropotan, Ochiroşii - Keşeru, B.Stancu.

Clasament: Grupa 1.Ţara Galilor 15p (6j); 2.România 11p (5j, +8); 3.Franţa 11p (6j, +5); 4.Bosnia 3p (6j, -9); 5.Malta 3p (7j, -16).