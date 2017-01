Decît să muncească în străinătate, au preferat să fure în ţară

Doi tineri tulceni, atraşi de mirajul străinătăţii, au plecat de acasă crezînd că vor găsi de lucru la Constanţa şi cu banii cîştigaţi vor putea pleca peste hotare. Andrei Florin Ivanov, de 20 de ani, din Mahmudia, şi Radu Ionuţ Condrat, de 17 ani, din Murighiol, s-au cunoscut cu ani în urmă într-un centru de plasament din Tulcea, amîndoi provenind din familii dezorganizate. După ce au părăsit orfelinatul, cei doi au păstrat legătura şi au hotărît să îşi schimbe viaţa. Cu 500 de mii de lei în buzunar, tinerii au ajuns, marţi dimineaţă, în Constanţa, unde au cheltuit însă toţi banii într-o singură zi. După ce şi-au petrecut o noapte prin Gara Constanţa, tinerilor le-a cam pierit cheful de muncă şi au decis să se întoarcă acasă. Dar cum nu mai aveau un leu în buzunar, soluţia găsită de cei doi a fost aceea de a fura o maşină cu care să plece spre Tulcea. Ei au forţat portiera unei Dacii, parcate pe str. Hortensiei, i-au distrus bordul şi au smuls firele, încercînd să le conecteze pe direct. S-au dat bătuţi destul de repede, căci maşina nu pornea. Pentru a nu pleca cu mîna goală, Andrei Florin Ivanov a luat din maşină o boxă audio. Cei doi au fost însă surprinşi de o patrulă de poliţie chiar în momentul în care voiau să coboare din maşină. În timpul audierilor, tinerii au început însă să se certe, aruncînd vina unul asupra celuilalt. "Nu am permis, dar ce mare lucru este să conduci o maşină? Ţii de volan şi te uiţi înainte! Maşina nu a vrut să pornească. Dacă nu ar fi luat Andrei boxa aceea, acum nu am fi fost aici", a spus Radu Ionuţ Condrat. Pe de altă parte, Ivanov era foarte supărat că prietenul său l-a minţit că ştie să conducă. "Am spart bordul maşinii degeaba. Nu a mers decît şase metri şi s-a oprit. M-am luat după Radu şi uite unde am ajuns", a replicat Andrei Florin Ivanov. Cazul a intrat în atenţia poliţiştilor Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Constanţa.