Decizia CCR, lege pentru toţi

CCR În ciuda lăturilor aruncate dinspre tabăra băsistă, conducerea actualei Puteri, în frunte cu premierul Victor Ponta, şi-a arătat disponibilitatea de a respecta toate deciziile Curţii Constituţionale Române (CCR), indiferent de verdictul pe care îl presupun acestea. Mai mult, Ponta s-a arătat dispus, într-un interviu acordat cotidianului economic german Handelsblatt, să coopereze cu preşedintele suspendat Traian Băsescu în cazul în care Curtea Constituţională va decide că referendumul din 29 iulie nu a fost valid. În tabăra cealaltă, cel puţin declarativ, Traian Băsescu şi-a manifestat disponibilitatea de a coabita cu Guvernul USL. Însă, disponibilitatea oferită de preşedintele suspendat nu este chiar o exprimare sinceră, ci, mai degrabă, o cerinţă a americanilor, care i-au recomandat lui Băsescu s-o lase mai moale cu atacurile. În acest sens, asistentul lui Hillary Clinton, Philip Gordon, i-a solicitat, în cadrul vizitei efectuate în România, lui Băsescu, să încerce să colaboreze „în mod pragmatic” cu Guvernul, în cazul în care se întoarce la Cotroceni. Chiar şi aşa, cei de la USL sunt sceptici că Băsescu va fi în stare să întindă o mână sinceră.

SCEPTICI Primul sceptic este chiar premierul Ponta, care a spus că, deşi el poate coabita, ca premier, cu orice preşedinte care îşi respectă atribuţiile constituţionale, are rezerve în cazul lui Băsescu. „Din păcate Traian Băsescu nu şi le-a respectat şi se pare că nici nu vrea să şi le respecte”, a spus Ponta. La rândul său, deputatul PSD Bogdan Niculescu Duvăz a declarat că este imposibil ca Băsescu să se schimbe. Reamintim însă că, dacă decizia CCR îl readuce pe Traian Băsescu la Cotroceni, am fi primul stat din UE aflat într-o situaţie comică, adică am avea un preşedinte pus prin hotărâre judecătorească împotriva voinţei a 7,4 milioane de cetăţeni, care au spus „Da” demiterii preşedintelui, numărul acestora fiind cu mult mai mare decât al celor care l-au ales pe Băsescu - în jur de cinci milioane.