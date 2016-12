Decizia CCR nu blochează regionalizarea

REGIONALIZAREA MERGE MAI DEPARTE Curtea Constituţională a României (CCR) a declarat, miercuri, drept constituţională modificarea Legii de organizare şi desfăşurare a referendumului prin care a fost scăzut pragul de prezenţă la 30%, dacă nu se aplică un an de la data intrării în vigoare. Decizia CCR nu schimbă cu nimic intenţia USL de a modifica Constituţia şi de a duce la bun sfârşit procesul de regionalizare. Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat că nu renunţă la ideea de a organiza referendumul pentru modificarea Constituţiei în această toamnă, afirmând, în acelaşi timp, că nu înţelege cum o lege constituţională poate fi aplicată cu întârziere. „Va trebui să ne supunem deciziei CCR. Nu vom renunţa la regionalizare pentru că este un proiect foarte important pentru România. Că regiunile se vor face astăzi sau cu o întârziere de două sau trei zile are mai puţină importanţă, dar se vor realiza. Am şi o variantă de rezervă. Putem acţiona în două etape. În prima etapă poate să nu fie nevoie de prezenţa în Constituţie a noţiunii de regiune, în aşa fel încât, chiar şi atunci când vor fi realizate regiunile, să nu fie afectat exerciţiul financiar european 2014-2020”, a spus Dragnea. Vicepremierul mai spune că nu va renunţa total la ideea de a organiza referendum la modificarea Constituţiei în acest an. „Mai multe zile la referendum nu pot fi neconstituţionale, pentru că este o decizie a Curţii, de anul trecut, care a spus că referendumul poate fi organizat în mai multe zile. Modificările aduse Constituţiei şi regionalizarea reprezintă două proiecte de ţară uriaşe şi trebuie să identificăm toate posibilităţile legale şi toate mecanismele administrative legale care pot fi utilizate pentru ca în toamnă să putem modifica Constituţia”, a spus Dragnea.

USL DISCUTĂ DESPRE ORGANIZAREA REFERENDUMULUI Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, miercuri, că o decizie privind momentul referendumului pentru revizuirea Constituţiei, după decizia CCR, va fi luată în USL, el menţionând că sunt luate în calcul toate variantele, inclusiv amânarea pentru anul viitor, chiar şi odată cu alegerile prezidenţiale. În ceea ce priveşte regionalizarea, Antonescu a explicat că există şi alte variante pentru crearea regiunilor, fără a fi modificată Constituţia. „Momentan, nu putem să avem regiuni oficial în afară de forma care există acum. Nu putem să avem regiuni pentru că este neconstituţional. În Constituţie avem delimitate foarte clar formele de organizare administrativ-teritoriale şi acolo nu sunt prevăzute regiunile. Cu toate acestea, există varianta înfiinţării regiunilor, dar să rămână cu titulatura de judeţe. Variante avem, dar toate vor fi discutate în USL şi apoi vom lua o decizie“, a spus Antonescu.