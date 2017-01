Decizia CCR privind statutul religiei în sistemul educațional preuniversitar, publicată în MO

09:55:47 / 26 Ianuarie 2015

Ce sa invete elevii ??!!??

In Biserica Ortodoxa au reusit sa intre multi draci, unul fiind chiar in fruntea Arhiepiscopiei Dobrogei, primul mare ierarh cercetat penal pentru coruptie, apoi goana popilor dupafel de fel de afaceri, unele dubioase, luxul in care se intrec episcopiile, masini de lux, proprietati vaste, hoteluri, etc. Insa la citi bani aduna acesti asa zisi slujitori ai Bisericii, nu am vazut cazuri de caritate sau ajutor pentru oameni ai comunitatii care au nevoie , pacat , daca nu rusine, ce sa invete copii de la voi, aceasi placa nesimtita " sa nu faci ce face popa", pentru ce goana asta dupa bani si averi fara limita, voi chiar nu mai avetifrica de Dumnezeu ?