Decizia medicilor în cazul unei mame cu pruncul plurimalformat în pântece

În decurs de doar câteva zile, două paciente au adus acuze grave doctorilor care le-au îngrijit pe parcursul sarcinilor. Este de-a dreptul revoltător ca doctorul să îți spună, după controale peste controale, analize medicale, ecografii, toate pe bani mulți, că totul este în regulă cu pruncul din pântece și că poți sta liniștită pentru ca, ulterior, să constați cu stupoare că lucrurile nu stau chiar așa. Dacă pentru o pacientă care a născut la Spitalul Giulești din București vestea că nou-născutul său are malformații grave a venit imediat după ce i-a dat viață copilului, familia fiind în stare de șoc, pentru o pacientă din Murfatlar, județul Constanța, coșmarul a venit în timpul sarcinii, mai exact la 33 - 34 de săptămâni. Constănțeanca, Daniela Bordeianu, de 37 de ani, a povestit că nu s-a gândit nici măcar o clipă că lucrurile se vor complica atât de mult și că viitorul copil nu îi va aduce bucurie, ci o mare tristețe. Prima dată femeia s-a dus la un control în Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Constanța, unde a fost consultată de către dr. Cezar Tomescu. Acesta i-a spus femeii că trebuie să își facă mai multe investigații. ”Într-adevăr, mi-a fost depistată o trombofilie. Dar nu este nicio problemă, totul se poate ține foarte bine sub control, așa am primit asigurări”, a spus femeia. Mai departe, ea a consultat un alt doctor, Mihaela Pețeanu, pentru ecografia morfofetală, pe care nu toți doctorii au competența să o facă. ”Mi s-a spus că nu i se vede osul nazal copilului și că trebuie să consult un alt doctor, pentru mai multă siguranță”, și-a adus aminte Daniela. Ceea ce a și făcut.

DE AICI A ÎNCEPUT TOTUL... A mers la București, la dr. Aurelia Tufan, ieșită la pensie. De aici a început totul. ”Este o doctoriță pe care o știam mai demult, așa că m-am gândit să merg la ea. Doctorul ecografist din cabinetul ei, Valeriana Mihăilescu, mi-a spus să stau liniștită că totul este în regulă și să nu mă iau după ceea ce mi s-a spus la Constanța, că nimic nu este adevărat și că copilul meu este în regulă. ”Într-adevăr, e ceva acolo, dar nimic grav”, a declarat femeia. Nu a putut sta liniștită, așa că a decis să consulte un alt doctor. ”Chiar nu puteam să stau calmă. M-am programat la dr. Carmen Ciufu din Constanța, pentru că am auzit numai lucruri bune despre ea. Și bine am făcut. Ea mi-a explicat că, de fapt, copilul meu, din păcate, nu că are ceva minor, ci are multe malformații, este plurimalformat. M-am îngrozit când am văzut că, de fapt, nu are nas, o parte din gură, are probleme cu plămânii, ceva la inimă”, a spus femeia. A plecat îngrozită la București pentru a vedea ce este de făcut. ”Doctorița de la București mi-a spus că trebuie să mă internez să oprim sarcina în evoluție pentru că este clar că copilul oricum nu o să trăiască. Mi-a dat să iau niște pastile. Zicea că așa oprim sarcina. Până la urmă s-a răzgândit și mi-a spus să nu le mai iau că este omucidere, că s-a consultat și cu colegii ei și că să mai stau. Bine am făcut pentru că eu am și trombofilia și am înțeles că acele pastile puteau să mă omoare, în cazul meu”, a adăugat, îngrozită, femeia. Este decisă să oprească activitatea doctorului din București care i-a spus că nu este nimic grav și că poate sta liniștită. ”Să nu mai nenorocească și pe altcineva. Am citit pe forum mai multe comentarii negative la adresa ei, dar nu am crezut. Ar fi trebuit să îmi dau seama că este ceva în neregulă, mai ales că atunci când am fost internată ea a folosit parafa copilului ei, care este tot ginecolog”, a precizat femeia. Ea mai are acasă un copil care o întreabă mereu de ce este supărată.

CE SE VA ÎNTÂMPLA

Pacienta ar putea să nască sau să îi fie oprită sarcina în evoluție, în funcție de decizia medicală, la SCJU Constanța, Maternitatea noastră având competență și în tratarea unor astfel de cazuri. Șeful Clinicii Obstetrică Ginecologie I, prof. univ. dr. Vlad Tica, a declarat, pentru ”Telegraf”, că ”dacă nou-născutul este considerat, de către o comisie de specialitate, incompatibil cu viața și dacă sarcina pune în pericol viața pacientei, atunci se absolvă omuciderea, deci se poate trece la intervenția de întrerupere a sarcinii”. ”Depinde de situație. Dacă nou-născutul este considerat compatibil cu viața, se va întocmi o comisie de specialitate care va stabili cum va naște mama, fie intervenția de cezariană, fie naștere normală, pe cale vaginală. După, o echipă de specialiști va examina atent copilul și va lua deciziile medicale care se impun”, a subliniat profesorul.

