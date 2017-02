Decizie definitivă: IPS Teodosie rămâne sub control judiciar

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, rămâne sub control judiciar în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA pentru obținere fără drept de fonduri europene, după ce Curtea de Apel Constanța a decis, miercuri, să respingă solicitarea acestuia, decizia instanței nefiind definitivă. IPS Teodosie a cerut, marți, revocarea măsurii controlului judiciar, precizând că fondurile europene obținute au fost cheltuite legal. Instanța a rămas în pronunțare, iar miercuri a decis să respingă solicitarea prelatului, decizia nefiind definitivă, ea putând fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie a fost trimis în judecată, sub control judiciar, în 3 februarie 2017, pentru prezentarea şi folosirea cu rea-credinţă de documente false. Alte cinci persoane, la data faptelor mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului, au fost trimise în judecată în stare de libertate. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus atunci trimiterea în judecată, sub control judiciar, a arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată. De asemenea, au fost trimişi în judecată Ciprian Ioan Cojocaru, Bogdan Petrişor Malaxa, Gheorghe Nadoleanu şi Stere Beca, la data faptelor mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. De asemenea, a fost trimis în judecată şi Aurelian Ştefan, la data faptei mandatar al Arhiepiscopiei Tomisului, pentru tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. Potrivit DNA, în perioada 2010 – 2016, IPS Teodosie, în calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, împreună cu ceilalți inculpați, a folosit și prezentat declarații false în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură pentru a primi fonduri europene. "În documentele prezentate la APIA, inculpații au declarat, în mod nereal, că folosesc anumite suprafețe agricole (peste 300 ha), situate în zona denumită Ferma 3 – Nazarcea (localitatea Lumina, jud. Constanța), având categoriile de folosință <vii pe rod cu struguri pentru vin>/<vii pe rod cu struguri nobili pentru vin>, în condițiile în care, începând cu anul 2010, pe respectivele suprafețe agricole nu mai existau astfel de culturi. De asemenea, un alt aspect fals prezentat în declarațiile depuse a fost acela că s-au respectat normele privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC), printre care și evitarea instalării vegetației nedorite, în condițiile în care respectivele parcele erau abandonate și invadate cu astfel de vegetație pe toată durata formulării cererii și obținerii fondurilor. Faptele au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în cadrul schemelor de plată pe suprafață unică (SAPS), totalizând 1.392.964 lei", arată DNA. Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.392.964 lei.

În cauză s-a dispus instituirea unor măsuri asiguratorii constând în poprirea conturilor deținute de inculpatul Petrescu Teodosie și de persoanele responsabile civilmente, respectiv Arhiepiscopia Tomisului și Așezământul Monahal Sf. Apostol "Andrei”.

Față de fapta de luare de mită reținută anterior în sarcina IPS Teodosie s-a dispus clasarea cauzei.