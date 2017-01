Decizie electorală veche de două secole

Americanii îşi vor alege reprezentanţii în Congres la 7 noiembrie, cu excepţia locuitorilor capitalei federale, Washington, care sînt privaţi de acest drept în virtutea unei decizii adoptate în urmă cu mai bine de două secole. Tot mai multe voci cer suspendarea acestui anacronism antidemocratic, în timp ce Statele Unite se felicită pentru organizarea de alegeri libere în Irak şi Afganistan, dar pînă în prezent, nicio iniţativă de a trimite un reprezentant al capitalei în Congresul american nu a reuşit. Capitala americană are însă un reprezentant în Congresul american, democratul Eleanor Holmes Norton, dar acesta nu are decît dreptul de a asista la şedinţele Camerei Reprezentanţilor, fără a participa la vot.

Situaţia are la bază decizia congresmenilor americani, adoptată în anul 1800, de a transfera capitala Statelor Unite de la Philadelphia la Washington. Autorităţile americane au decis atunci ca statul federal să administreze direct Districtul Columbia, unde se afla noua capitală. Politicienii de atunci se temeau că reprezentanţii capitalei Washington, unde se află sediul Congresului, vor influenţa activitatea celor două camere din Legislativ. Locuitorii capitalei americane au primit dreptul de a participa la alegerile prezidenţiale abia în anul 1961, dar de fapt, abia scrutinul din 1964 le-a oferit această şansă. Toate propunerile de schimbare a acestui statut, precum cea care viza transformarea Washingtonului în cel de-al 51-lea stat american sub denumirea de New Columbia, au eşuat.