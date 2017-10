Decizie FĂRĂ PRECEDENT în Spania: alegeri anticipate în regiunea separatistă

Premierul Cataloniei a luat o decizie incredibilă. A decis să provoace alegeri anticipate în Catalonia. "Nimeni nu are dreptul să le spună catalanilor care le este viitorul şi nimeni nu mă poate acuza pe mine. Suntem dezamăgiţi să vedem că suntem puşi sub presiune. Cealaltă parte pune presiune pe noi. Au avut atitudinea să ne urmărească nu să dialogheze cu noi. Responsabilitatea mea a fost să analizez toate opţiunile pe care le am pentru a trăi în pace şi într-o societate civilizată. Vrem ca lucrurile să fie în acest fel", a anunţat Carles Puigemont.