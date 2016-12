Declararea online a veniturilor ține tot de pile

Începând din acest an, contribuabilii români pot să-și declare veniturile anuale și online, cu ajutorul aplicației Spațiul Privat Virtual (www.anaf.ro). Ei pot depune pe site declarația 200, fără a mai trebui să meargă la sediile Fiscului sau la oficiile poștale, renumite pentru capacitatea lor supranaturală de a-ți omorî întreaga doză de karma din ziua respectivă. Termenul-limită pentru depunerea formularului 200 (fizic sau online) este 25 mai, iar vizați sunt toți cetățenii care au obținut venituri din activități comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, activități agricole, schimb valutar, silvicultură și piscicultură. O mențiune: pentru semnarea electronică a formularului 200 este nevoie de un certificat digital (peste 60 euro), datele de identificare și numărul uneia dintre deciziile de impunere emise de ANAF începând cu 2013 nefiind suficiente. Tocmai de aceea, ca în fiecare an, zeci de mii de români se vor înghesui, la finele lui mai, în unitățile teritoriale ale ANAF. Thanks, Petrescu!