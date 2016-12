Declaraţia de sărăcie, o nouă inepţie a Finanţelor

Modul în care se fac legile în România ar putea face subiectul unei comedii negre. Ce se întâmplă în birourile Palatului Victoria ar fi al naibii de amuzant dacă nu ne-ar viza pe toţi. Ieri, spre exemplu, am asistat la o nouă mostră de „eficienţă” extremă. Dis-de-dimineaţă, Guvernul a anunţat sec că, din 2014, românii vor trebui să-şi depună declaraţii de avere cu toate veniturile, cheltuielile şi bunurile pe care le au. Şi miile de analfabeţi vor face asta. Şi cei care cerşesc la colţ de stradă. Şi pensionarii, şi şomerii, şi studenţii care fac kebab ca să-şi plătească studiile. Toţi, în şir indian, către Fisc. Sau către calculator şi de acolo, online, către Fisc. Mai lipsea doar o menţiune că personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va creşte cu 5.000%, pentru ca statul să se asigure că am depus toţi declaraţia anuală. La scurt timp după anunţul-şoc, secretarul de Stat în MFP, Dan Manolescu, a ieşit şi a corectat repede eroarea (dacă a fost o eroare şi nu cumva o scăpare), afirmând că doar românii bogaţi, vizaţi de divizia Controlul Marilor Averi, vor trebui să depună declaraţia în cauză. Trecând peste faptul că ar fi fost, oricum, imposibil pentru Fiscul restructurat să găzduiască, cel mai probabil în decembrie, câteva milioane de români cu declaraţia în mână, este interesant să vedem ce se întâmplă în continuare. Recent, Guvernul a anunţat că toate salariile bugetarilor vor fi tăiate, după care premierul Ponta a intervenit, spunând că este vorba de remuneraţiile celor din Autoritatea de Supraveghere Financiară, doar ca legea să treacă tot în forma iniţială... N-ar fi exclus, deci, ca milioane de români să fie somaţi să-şi declare apartamentele în care stau cu chirie, biletele de autobuz sau salariile de subzistenţă.