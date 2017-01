“Declaraţia lui Băsescu despre unire creează probleme Moldovei“

DOAR VECINI… Printre multele marote pe care le are Traian Băsescu se numără şi cea legată de unirea ţării cu Republica Moldova. Subiectul este unul delicat, cu implicaţii politice majore şi nu poate fi abordat oricum şi oricând. Premierul de la Chişinău, Iurie Leancă, a arătat joi seară, la un post de televiziune, că declaraţiile lui Băsescu pe această temă creează “probleme cruciale” Republicii Moldova. În opinia lui, ţara sa nu de asta are nevoie: „Declaraţia domnului Băsescu nu ne ajută, ci ne creează doar probleme cruciale. Salut declaraţia premierului Ponta. Nu aş vrea să fac devizări, separări. Noi avem nevoie de altceva. Avem nevoie de o ţară vecină, România. Să aibă o voce credibilă în cadrul UE, să poate să ne ajute în realizarea acestui obiectiv. Parcursul european nu înseamnă pierderea suveranităţii, sub nicio formă, a statului Republica Moldova, ci doar faptul că urmează să fim un stat funcţional”.

MOMENT NEPRIELNIC Anterior declaraţiei lui Leancă, ambasadorul Germaniei la Chişinău, Matthias Meyer, a spus că discuţiile despre unirea celor două ţări sunt “ca o furtună într-un pahar cu apă”. Ambasadorul a declarat că Germania vede Republica Moldova ca stat aparte, iar discuţia despre unire nu ar trebui să existe în aceste momente. Reacţiile celor doi au venit în urma declaraţiilor făcute de Băsescu, care a susţinut, pe 27 noiembrie, înaintea summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, că următorul proiect important pentru ţara noastră, după intrarea în NATO şi UE, ar trebui să fie unirea cu Republica Moldova. El a promis că se va ocupa de asta după ce nu va mai fi preşedinte. Ulterior, premierul Victor Ponta a afirmat că "declaraţia le dă apă la moară comuniştilor moldoveni". Declaraţia a fost criticată şi în presa rusă. E drept că Băsescu nu a dat niciodată semne că ar fi un mare diplomat. Există în popor o expresie care spune despre un bărbat că face ce vrea că e singur la nevastă. Băsescu se simte singur cu nevasta numită România şi face ce vrea cu ea, chit că asta înseamnă să-i creeze dureri de cap inutile.