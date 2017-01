Declaraţia rectificativă, o soluţie de evitare a executării silite

Potrivit prevederilor legale în domeniul fiscal, orice contribuabil la bugetul general consolidat are obligaţia de a depune declaraţii, până la data de 25 ale fiecărei luni, privind impozitul pe venit, contribuţii la asigurările sociale şi de sănătate, pe profit. Nedepunerea în termen se lasă cu sancţionarea agentului economic cu diverse cuantumuri din amenzile prevăzute de lege. Cu toate acestea, românul, inventiv, după cum se ştie, găseşte puncte slabe în legislaţie care-i permite să se sustragă, chiar şi pentru o perioadă mică, de la obligaţiile pe care le are faţă de bugetul de stat. Pentru a nu risca vreo amendă, contribuabilul se conformează totuşi termenului de depunere a acestor declaraţii. Tot legislaţia spune că orice sumă declarată iniţial fiscului în mod eronat se poate rectifica prin depunerea la organul fiscal a unei alte declaraţii denumită rectificativă, în care se înscrie valoarea corectă aferentă obligaţiei fiscale respective. Pentru unii contribuabili, practica a demonstrat că depunerea declaraţiilor rectificative este o afacere, ei apelând la această facilitate pentru a împiedica organul fiscal de la instituirea procedurii de executare silită pentru datoriile pe care au ajuns să le înregistreze. Potrivit afirmaţiilor şefului Administraţiei Finanţelor Publice (AFP) Constanţa, Ionuţ Mişa, au existat astfel de cazuri însă, în ultima perioadă, reprezentanţii Fiscului nu au mai depistat niciunul. „Această metodă este foarte greu de depistat. De regulă, se constată astfel de nereguli cînd există mari diferenţe între sumele declarate. Iniţial se depune o declaraţie şi ulterior vin cu o rectificativă, în sensul scăderii obligaţiilor pe care le au la bugetul de stat. Abia atunci se constată că există o discrepanţă foarte mare ca sumă. În general, cînd s-au descoperit aspecte legate de un decalaj mare între sumele declarate, am înaintat cazul colegilor de la Control Fiscal”, a declarat Ionuţ Mişa. Potrivit şefului AFP Constanţa, au existat cazuri cînd rapoartele de inspecţie fiscală au stabilit şi sume suplimentare de plată. „Declaraţia pe care o depune contribuabilul este una pe proprie răspundere. El poate face orice menţiune care crede că este necesară, iar noi avem obligaţia să o acceptăm aşa cum este. Pe de altă parte, au existat cazuri cînd erorile au fost întemeiate şi au fost corectate ca atare”, a mai spus şeful AFP Constanţa. Declararea din eroare de obligaţii fiscale mai mici decât cele datorate către bugetele administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se consideră contravenţie care se sancţionează cu amendă între 4% şi 5% din sumele reprezentând diferenţe constatate în urma inspecţiei fiscale.