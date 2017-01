Declaraţia referitoare la PNL, “de maximă ipocrizie, tipică lui Băsescu”

Invitat într-o emisiune televizată, preşedintele Traian Băsescu a fost întrebat ieri cum comentează declaraţiile liberalilor potrivit cărora este timpul ca aceştia să îşi găsească un candidat propriu la prezidenţiale. "Era timpul să se gîndească la acest lucru", a răspuns Băsescu. "Cred că este prea devreme să dicutăm despre candidat, nici eu nu ştiu dacă voi candida şi deja s-au hotărît să nu mai susţină candidatura mea. Foarte bine, numai că trebuie să ţină cont de faptul că nu pot fi puse în balanţă cele două acţiuni politice: nu ne suspenda ministrul care a vrut să mute deciziile din sediul PNL în armată ca să te susţinem în continuare. Acesta este un troc care se poate face prin ganguri, pe Calea Victoriei, pe aproape de intersecţia cu Regina Elisabeta, dar nu într-o politică democratică", a adăugat el. Băsescu a apreciat că există o discrepanţă între realitate şi declaraţiile politicienilor despre ruptura PNL-PD. ”Dacă domnul Crin Antonescu este supărat pe preşedinte, rupe relaţia cu PD-ul. Eu nu am atacat niciodată PNL, nu veţi găsi niciodată vreo declaraţie a mea, din decembrie 2004 şi pînă acum în care să atac PNL. Nu am făcut-o. Şi nu o voi face”, a spus şeful statului. El consideră că Antonescu face o confuzie între preşedinte şi partenerul lui de Alianţă şi a ”atras atenţia asupra unui fapt extrem de grav” pe care îl fac cei care dau declaraţii, ”în ultimele trei zile”, pe tema rupturii PNL-PD: ”Ei confundă statul cu partidul. Pentru ei, componenete ale statului, instituţia Prezidenţială, Guvernul, sînt subordonate partidului. Oamenii ăştia trăiesc în alte timpuri”. Întrebat dacă Atanasiu are şanse de a reveni la conducerea MApN, Băsescu a răspuns că e greu de crezut că un om care dispreţuieşte armata - "un muşuroi de furnici" - va ajunge să o conducă. "Declaraţia lui Traian Băsescu, precum că nu are nicio antipatie faţă de Partidul Naţional Liberal este de maximă ipocrizie, tipică lui Traian Băsescu", a declarat, în replică la afirmaţiile lui Băsescu, vicepreşedintele PNL, senatorul Puiu Haşotti.