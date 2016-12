Declarații contradictorii în sânul naționalei României

Ratarea calificării în optimile finală ale EURO 2016, după eșecul rușinos înregistrat în fața Albaniei, scor 0-1, a fost întâmpinată diferit în tabăra naționalei României. Conducerea federație și staff-ul tehnic au anunțat că nu este o tragedie și că simpla prezența la turneul final reprezintă o adevărată performanță, în timp ce jucătorii s-au declarat rușinați de faptul că au încheiat Grupa A pe ultimul loc. „Am făcut un meci bun cu Franța, am avut momente bune cu Elveția și am pierdut cu Albania. Las opinia publică să mă judece. Ne pare rău pentru ce s-a întâmplat. O înfrângere e o înfrângere. Am avut foarte multe momente bune, am început bine, am controlat jocul, dar am avut neșansa să luăm gol la o greșeală a apărării. Am fost din nou în joc în repriza a doua, am încercat să ne impunem stilul printr-o posesie prelungită. Dacă marcam, am încrederea că meciul lua o altă turnură. În multe momente meritam să ne calificăm, în altele nu. Cât timp nu ai obținut nicio victorie, e greu să spui că meriți să te califici. Am spus că e meciul unei generații. O victorie și o calificare ar fi împlinit această generație, care a făcut tot ce a stat în putință pentru calificare. Îmi e greu să le reproșez băieților că nu și-au dorit să câștige”, a explicat selecționerul Anghel Iordănescu. „Vom analiza, astfel încât în cel mai scurt timp posibil să vă anunţăm decizia. E un regret care ne acaparează pe toţi: atât pe mine, cât şi pe jucători şi pe cei din staff-ul tehnic. Intrăm într-o etapă de analiză şi vom anunţa în curând şi primele decizii. Au fost şi alte ţări care au trecut prin proiecte de reconstrucţie. Trebuie să continuăm reconstrucţia începută în urmă cu doi ani. Am fi meritat să obţinem calificarea, dar trebuie să fim realişti, să vedem care e realitatea din fotbalul românesc, la ce echipe evoluează jucătorii noştri”, a precizat președintele FRF, Răzvan Burleanu.

„ESTE RUȘINOS CE S-A ÎNTÂMPLAT!”

În schimb, jucătorii nu și-au căutat alibiuri, recunoscând că au făcut un turneu final mult sub așteptări. „Cred că ne-am dorit prea mult victoria și iată că am reușit să ne dezamăgim pe noi, familiile, românii și pe toți care ne-au fost alături. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Am atacat toată repriza a doua, am avut ocazii de gol, am avut șuturi la poartă, dar mingea nu a vrut să intre, nu știu ce să mai zic. Nu știu dacă e o problemă că am pierdut cu Albania, problema e că nu ne-am calificat mai departe și că n-am reușit să le oferim românilor o bucurie. Păcat că am muncit până aici, ne-am dorit foarte mult să ne calificăm mai departe, era o șansă pentru toți, i-am dat cu piciorul. Îmi pare rău că n-am reușit, pentru că am 32 de ani și îmi doream foarte mult să ne calificăm”, a spus Cristian Săpunaru. „E o dezamăgire mare, ne doream să câștigăm și să mergem mai departe. Dar, din păcate, am făcut un meci foarte slab și nu meritam să ne calificăm. Era o șansă importantă pentru noi, ne pare rău că i-am dezamăgit pe fani și pe noi. E o seară neagră. Nu știu dacă suntem slabi, însă jocul a fost slab, n-am reușit să marcăm, iar ei ne-au pedepsit la ocazia pe care au avut-o. Am pierdut o calificare și e foarte dureros. Cred că e cel mai trist moment din cariera mea”, a declarat Nicolae Stanciu. „Este mai mult decât trist, este rușinos ceea ce s-a întâmplat, rezultatul din acest meci și ceea ce am făcut la acest Campionat European. Trebuie să ne asumăm laudele atunci când sunt, dar și criticile. Eu mereu am spus ce am avut de spus, niciodată nu am zis nimic pe ocolite. În primul rând, mă critic pe mine, pentru că aș fi putut să aduc mult mai mult venind de pe bancă și în meciul cu Franța și în cel cu Albania. Nu e vina unui jucător, e vina tuturor pentru ceea ce s-a întâmplat aici. Nu am vorbit cu selecționerul, am văzut multe capete plecate în vestiar, mulți jucători triști. E normal. E o seară tristă pentru noi. E greu să mai găsim acum motive. Va fi greu să uităm ce s-a întâmplat la acest turneu final pentru că am avut o șansă mare, să joci în meciul decisiv contra Albaniei, care nu te-a bătut de 60 și ceva de ani. Dar trebuie să ne gândim mai departe la campania de calificare la Campionatul Mondial”, a adăugat Gabriel Torje. „Este tristețe și o foarte mare dezamăgire în vestiar. Însă nu cred că mai e timp și loc de regrete, atât am putut. Dacă am pierdut, înseamnă că nu meritam să mergem mai departe. Sper ca în viitorul apropiat fotbalul românesc să treacă peste acest impas. Probabil putem spune că este și rușinos rezultatul, pentru că nu am jucat în fața unei forțe a Europei. Din păcate, nu am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptat de mulți dintre noi. Toți suntem responsabili de greșelile făcute, fiecare trebuie să-și asume ce a greșit. Ar trebui să eliminăm aceste lucruri, pentru că sunt greșeli care ne costă. Îmi doresc o revenire a echipei naționale, urmează preliminariile Campionatul Mondial în toamnă. Naționala trebuie să meargă mai departe indiferent de cine este selecționer sau ce jucători sunt convocați la lot. Echipa națională trebuie să se califice din nou la un Mondial”, a completat Dragoș Grigore.

