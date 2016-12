Declaraţii de interese pentru jurnalişti

Pentru că au terminat de rezolvat problemele grave ale României, parlamentarii PD-L au trecut la propuneri ceva mai relaxate. Senatorul PD-L Iulian Urban a depus, la Comisia juridică, un amendament la Legea de funcţionare a ANI conform căruia toţi jurnaliştii vor trebui să depună declaraţii de interese, susţinând că demersul său reprezintă asigurarea unei transparentizări a presei. “Nu văd o explicaţie pentru care jurnaliştii, formatorii de opinie, cei care se manifestă în spaţiul public nu ar fi dispuşi, dacă tot vorbim despre transparentizarea activităţii jurnalistice din România, să depună declaraţii de interese. Nu se pune problema de declaraţii de avere, căci sunt plătiţi din bani privaţi“, a declarat Iulian Urban. El a adăugat că demersul său, dacă va fi votat de Senat, va asigura o garanţie în plus pentru consumatorul de presă, că acela care moderează o emisiune, cel care este un formator de opinie, este avizat. Potrivit amendamentului, declaraţia de interese se va depune, conform legii, la şeful departamentului de resurse umane, iar sancţiunile vor fi cuprinse în lege. Iulian Urban a precizat că amendamentul se referă doar la jurnalişti, deoarece “nu toată lumea care scrie pe un blog intră în categoria jurnaliştilor”. La fel de relaxată precum propunerea senatorlui PD-L a fost şi reacţia jurnaliştilor. Jurnalistul Cătălin Tolontan se declară de acord cu propunerea ca jurnaliştii să depună declaraţii de interese la Agenţia Naţională de Integritate (ANI), sugerând însă, ironic, ca de acest lucru să se ocupe Elena Udrea, “care are pasiunea declarată de a scotoci în viaţa jurnaliştilor”. Redactorul-şef adjunct al ziarului Adevărul, Grigore Cartianu, consideră “o ciudăţenie” propunerea ca jurnaliştii să fie obligaţi să depună la ANI declaraţii de interese, însă, în acelaşi timp, o vede drept o probă a integrităţii. “ANI se ocupă de oameni cu funcţii publice, demnitari în slujba statului, dar nu aş avea nimic împotrivă dacă s-ar adopta o astfel de măsură”, a declarat Cartianu. Ziaristul Ion Cristoiu consideră că propunerea senatorului Iulian Urban este una benefică, urmând să contribuie la imaginea publică a breslei şi să elimine suspiciunile. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu salută, şi el, propunerea senatorului PD-L Iulian Urban. “Această iniţiativă am propus-o prin Clubul Român de Presă în urmă cu aproximativ doi ani, după cazul Bogdan Chiriac. La momentul respectiv, eu am recomandat ziarelor ca redactorii să îşi depună la conducerea ziarelor declaraţiile de interese, lucru care s-a întâmplat cel puţin la Gândul”, a declarat Popescu.