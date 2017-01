Declaraţii la final de campanie...

Pe parcursul campaniei de informare şi testare „Descoperă şi previne diabetul cu Sweet Horizon”, desfăşurată weekend-ul trecut în Campingul GPM situat la ieşire din staţiunea Mamaia, voluntari ai Asociaţiei copiilor şi tinerilor cu diabet din judeţul Constanţa “Sweet Land” (organizaţie nonguvernamentală, nonprofit) au reuşit să realizeze aproape 100 de glicemii. Totodată, acţiunea a deschis perioada de strângere de fonduri pentru deplasarea, în septembrie, a adolescenţilor din judeţul Constanţa la Centrul de Evaluare şi Recuperare pentru copii şi tineri ,,Cristian Şerban”, Buziaş, judeţul Timiş, pentru o perioadă de 12 zile. Potrivit preşedintelui Asociaţiei, Liliana Moldoveanu, acţiunea s-a desfăşurat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, CENTRAS - Centrul de Resurse pentru voluntariat Constanţa şi cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acţiune. „Proiectul „Sweet Horizon” are ca scop creşterea gradului de integrare socio-profesională a tinerilor diagnosticaţi cu diabet zaharat atât în mediul urban, cât şi în cel rural”, a spus Liliana Moldoveanu. Şi voluntarii au avut câte ceva de spus. Lavinia Gălbinaş, 17 ani, are de 16 ani diabet zaharat şi a ales să fie voluntar „Sweet Land”: „Particip cu multă bucurie la toate acţiunile proiectului „Sweet Horizon”, am noi prieteni şi am avut parte până acum de experienţe deosebite. Sâmbătă, o echipă a realizat înregistrările pentru primul film al Asociaţiei şi sunt nerăbdătoare să văd produsul final!”. Alexandru Moldoveanu, de 18 ani, este de 6 ani diagnosticat cu diabet zaharat şi a ales să fie voluntar „Sweet Land”: „Îmi place voluntariatul în „Sweet Horizon”, tot ce se întâmplă ne apropie din ce în ce mai mult pe noi, tinerii cu diabet. Teatru - forum, pregătirile pentru campaniile de informare, cursurile despre strategiile de atragere de fonduri, filmările, înregistrarea spotului audio sunt noi în viaţa mea. Mi-am descoperit calităţi de lider şi îmi doresc o implicare mai mare în acest sens pe viitor”. Coordonatorul proiectului, Evelyn Bianca Paris, de 16 ani, a îmbrăţişat ideea de a se implica în lupta pentru o cauză nobilă în urmă cu doi ani, chiar dacă ea nu suferă de diabet. „Un ideal, într-adevăr, pentru că, dacă am fi altfel, nici nu am putea schimba ceva... Şi noi credem în comunitatea care se va forma la finalul proiectului. M-am regăsit în activităţile „Sweet Horizon”, cele din urmă coincid cu domeniul spre care mă voi orienta în viitor”, a spus tânăra. (A.G.)