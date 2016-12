“Declaraţiile despre PNL dovedesc disperarea din PDL”

Preşedintele Camerei, Roberta Anastase, a declarat, vineri, că i se pare culmea tupeului ca liberalii să încerce să discute despre cum se guvernează acum România, opinând că, dacă tot se invocă trădarea naţională, mai bine s-ar discuta despre guvernarea PNL, susţinută de PSD. Replica liberalilor nu a întârziat să apară. Viceliderul deputaţilor PNL, Eugen Nicolăescu, a declarat că afirmaţiile Robertei dovedesc “disperarea” care domină în PDL şi i-a transmis acesteia să dobândească “minime cunoştinţe de economie”, înainte de a face comentarii. Nicolăescu a comentat şi afirmaţia ei potrivit căreia “liberalii sunt culmea tupeului”, apreciind că “limbajul folosit este descalificator pentru un politician, cu atât mai mult pentru o femeie”. La rândul său, purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Mihai Voicu, a declarat că afirmaţiile preşedintelui Camerei sunt lipsite de coerenţă, ca şi cum PDL ar fi venit de curând la guvernare: “E atât de incoerentă că nu am înţeles nimic”. Voicu a arătat că “toţi cei de la PDL care declară - asta e şi în cazul lui Videanu - povestea asta cu greaua moştenire arată că parcă ar fi venit la guvernare ieri. Ideea este de ce timp de un an şi jumătate nu s-au luat niciun fel de măsuri economice pentru ieşirea din criză. Am ascultat declaraţia lui Sebastian Vlădescu de ieri (joi-n.r.), care spunea că dacă Guvernul ar fi luat măsuri în ianuarie 2009, tăierile de salarii ar fi fost doar 5%, deci domnul Vlădescu recunoaşte că diferenţa dintre 5% şi 25% este în sarcina Guvernului, care nu a luat din vreme măsuri”.