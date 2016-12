Declin de 19% pe piaţa maşinilor noi

Anul trecut, numărul autoturismelor importate a crescut cu 85%, la 175.000 de unităţi, în timp ce piaţa maşinilor noi înmatriculate în România a avut un declin de 19%, la aproape 66.500 unităţi. Informaţiile sunt furnizate de site-ul Auto.ro. Topul importurilor second hand este condus de Volkswagen, cu 42.700 de unităţi, Opel - 34.400 de unităţi, şi Ford - 21.800 de unităţi. Următoarele locuri sunt ocupate de Audi - 11.200 de unităţi, BMW - 9.600, Skoda - 7.800, Mercedes - 7.100, Renault - 6.900, Fiat - 6.900 şi Peugeot - 4.300. În 2011, aceleaşi mărci (Opel, Volkswagen şi BMW) au fost pe primele trei poziţii, însă atunci prima poziţie era ocupată de Opel. Autohtona Dacia a avut cele mai multe înmatriculărilor de maşini noi - 16.400 de unităţi, deşi numărul este cu cu 30% mai mic decât cel din 2011. Pe locul secund este Volkswagen, cu 7.700 de unităţi înregistrate, Skoda - 6.200, Ford - peste 5.000, şi Renault - aproape 4.600. \"Per total, în cursul lui 2012 s-au înmatriculat 241.400 de autoturisme second hand şi noi, reprezentând o creştere de 37% comparativ cu 2011, când s-au înmatriculat 176.200 de autoturisme\", se arată într-un comunicat al site-ului de vânzări auto.