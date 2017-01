Declin demografic patru luni la rând

Populaţia României a înregistrat spor natural negativ şi în a patra lună din acest an, în condiţiile în care numărul naşterilor a fost depăşit de cel al deceselor cu 5.941, continuând declinul început la începutul anilor \'90,arată datele publicate, ieri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). În primele patru luni din 2010, populaţia a scăzut cu 23.181 de persoane, în timp ce în întregul an 2009 populaţia României s-a diminuat din spor natural negativ cu peste 34.000 de persoane. În prezent, România are circa 21,5 milioane de locuitori, faţă de vârful de 23,2 milioane atins în urmă cu 20 de ani. În ultimii ani, sporul natural a înregistrat în România o anumită ciclicitate, cu valori negative mai mari în lunile de iarnă şi uşoare valori pozitive în vară sau la începutul toamnei. Astfel, numărul de născuţi-vii a fost în aprilie de 16.143 (9,2 la 1.000 locuitori), mai puţini decât în martie, în timp ce numărul deceselor a fost de 22.084 (12,5 la 1.000 locuitori). Faţă de aprilie 2009, numărul de născuţi-vii a scăzut cu 1.226, iar numărul deceselor a fost mai mare cu 545. Mortalitatea infantilă din România se menţine la unul dintre cele mai înalte niveluri din UE, cu toate că rata a scăzut de la 11,9 la mie în martie la 9,7 la 1.000 în aprilie, în condiţiile în care majoritatea statelor din UE raportează cifre de sub 5 la 1.000. Astfel, 157 de copii din România cu vârsta sub un an au decedat în aprilie, în scădere cu 29 faţă de aprilie 2009. În martie se înregistraseră 215 decese la copiii sub un an.