Declinul pieţei auto româneşti, mult mai mare decît în statistici

Scăderea pieţei auto româneşti în primul semestru a fost de circa 58%, declin mai puternic decît cel din statistici, din cauza unor livrări în afara ţării care figurează ca fiind realizate în România, a declarat, ieri, vicepreşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), Brent Valmar. El a arătat că, dacă statisticile APIA „ar fi curăţate” de livrări realizate peste hotare, piaţa auto ar avea o scădere mai dramatică. “În România, am avut un recul de puţin peste 51% dacă ne referim la autoturisme. Dacă vrem să fim cinstiţi cu noi înşine, ar trebui să ne referim la următorul lucru. Datorită exportului de maşini practicat la scară largă de o serie de jucători din piaţă şi dacă luăm în considerare doar livrările către clienţi din România, constatăm un lucru foarte grav: că scăderea pieţei auto din România este de 58%”, a declarat Valmar. Pericolul raportărilor la APIA a maşinilor livrate peste hotare este că acestora “li se pierde urma” şi apar statistici eronate privind pieţele auto peste tot în Europa. “Rezolvarea este să beneficiem de date corecte de înmatriculare de la Poliţie (DRPCIV), într-un timp rezonabil şi pe o structură similară cu cea dată de APIA, detaliată. Poliţia trebuie să-şi pună la punct sistemul informatic. În momentul în care vom dispune de date rezonabile de la Poliţie nu vom mai raporta şi noi. Nu are niciun sens să avem două statistici”, a arătat Valmar. Surse din APIA au declarat că Hyundai, Mercedes-Benz, Suzuki şi Ford sînt mărcile care au reexportat cele mai multe maşini. Valmar a spus că această practică este normală şi că ţine de piaţa liberă europeană şi că în cazul mărcii pe care o reprezintă, Volkswagen, este vorba de circa 100 de unităţi în primul semestru. El a precizat, însă, că la nivelul pieţei de autoturisme este vorba de pînă la 10.000 de maşini importate şi reexportate în primele şase luni. “În ceea ce priveşte situaţia din România, îmi permit să fac cîteva consideraţii şi anume că ne aflăm într-o situaţie extrem de dificilă. Mult mai dificilă decît este în Europa în ansamblul ei şi mult mai dificilă decît este în lume (...) Veneam de la un nivel de performanţă pe care toată lumea îl admira, dar mai puţină lume putea să-l şi explice, şi iată că, într-un interval de timp extrem de scurt, am pus piaţa în acord cu realitatea şi ne-am întors cu mulţi ani în urmă”, a arătat şeful APIA. El a explicat că această “frînă în regim de urgenţă” a creat o serie întreagă de dificultăţi, deoarece importatorii, constructorii şi dealerii au structuri dimensionate pentru volume mai mari.

Paţa auto s-ar descurca şi fără “Rabla” în 2010?

Piaţa auto şi companiile din industrie s-ar descurca şi fără programul “Rabla” în 2010, dacă situaţia economică ar fi stabilă şi predictibilă, iar în acest an este posibil să fie vîndute doar jumătate din cele 60.000 de unităţi alocate, a declarat, ieri, Valmar. “Programul de înnoire a parcului auto, cunoscut de toţi ca fiind Rabla, nu mai este atractiv pentru că deja nu mai reprezintă o noutate şi nu mai sînt doritori”, a adăugat Valmar, care este şi directorul general al celui mai mare importator auto din piaţa locală, Porsche România. Vicepreşedintele APIA a explicat că nevoia de mobilitate există în continuare, dar că este posibil ca cei care mai deţin maşini vechi să nu dorească să le înlocuiască. “Văzînd ce se întîmplă în jur, un om nu are suficiente motive să schimbe maşina veche cu una nouă. Nici posibilitatea persoanelor juridice de a intra în programul Rabla nu va aduce miracole în piaţă. Firmele care au maşini mai vechi de zece ani sînt destul de puţine”, a arătat Valmar. El a precizat că este posibil ca, pînă la sfîrşitul anului să fie vîndute doar 30.000 de unităţi prin programul Rabla, jumătate din cele 60.000 pe care şi le-a propus APIA şi Ministerul Mediului, din cauza înjumătăţirii pieţei auto. Aceasta va însuma în 2009 circa 140.000 de autovehicule, în scădere cu peste 55% faţă de 2008, ceea ce ar însemna revenirea la nivelul din 2003, potrivit estimărilor APIA.