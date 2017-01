Deco nu va juca în sferturi, Cristiano Ronaldo mai speră

Naţionala Portugaliei are destule probleme înaintea sfertului de finală cu Anglia, programat sîmbătă la Gelsenkirchen, după "războiul" cu Olanda, de duminică. Astfel, pe lîngă cei doi eliminaţi, Costinho şi Deco, care vor fi suspendaţi, selecţionerul Luis Felipe Scolari trebuie să-l înlocuiască şi pe Cristiano Ronaldo, accidentat după o intrare dură a lui Boulahrouz. Staff-ul medical lusitan este însă optimist şi speră că Ronaldo va putea alerga astăzi, iar joi şi vineri să se poată antrena alături de coechipieri. "Are 80% şanse de a juca sîmbătă", crede medicul naţionalei, Henrique Jones. Jucătorul lui Manchester United are o severă contractură musculară la coapsă, fiind înlocuit în meciul cu Olanda abia în min.34, deşi era lovit încă din min.7. Ronaldo aşteaptă cu nerăbdare partida cu Anglia şi reîntîlnirea cu adversarii din campionatul englez, dar şi cu coechipierii de la United, Rio Ferdinand, Wayne Rooney sau Gary Neville!

Revenind la jucătorii suspendaţi, să spunem că oficialii portughezi au făcut apel la eliminarea lui Deco: "Este o chestiune de fair-play. Primul cartonaş galben primit de Deco a fost acordat fără motiv", a spus Scolari, însă FIFA a confirmat suspendarea fostului brazilian. Nu şi eventuala sancţionare a lui Figo, care l-a lovit cu capul în figură Van Bommel, dar a văzut doar cartonaşul galben...