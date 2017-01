Deconspirarea colaboratorilor Securităţii ar putea provoca alegeri anticipate

Preşedintele PNL, premierul Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că toţi liberalii ale căror nume au fost asociate cu fosta Securitate vor fi excluşi din partid, pe lîngă celebrul caz Mona Muscă urmînd să intre în discuţia Delegaţiei Permanente şi cazurile Frîncu, Ghişe sau Gheorghiof. “La nivelul PNL nu a existat dorinţa de a face tot felul de interpretări. S-a luat deja o hotărîre la nivelul Biroului Permanent ca toţi cei care au angajament cu Securitatea să beneficieze de acelaşi tratament, adică să fie excluşi”, a precizat preşedintele PNL. De altfel, el a adăugat că vor fi luate în discuţie la proxima Delegaţie Permanentă toate situaţiile de acest gen, menţionînd că încă nu ştie cîţi liberali au fost verificaţi de CNSAS din cei 155 care au făcut obiectul solicitării formaţiunii. “Nu putem vorbi de reformă morală şi de lustraţie în condiţiile în care sînt oameni în PNL care au fost reprezentanţi în anumite structuri înainte de 1990”, a subliniat Tăriceanu. În ceea ce priveşte declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu prin intermediul cărora îşi atribuia meritele pentru declanşarea dosariadei, Tăriceanu a precizat că adevărul poate fi dovedit numai prin investigaţii jurnalistice. “Vă uitaţi cînd a fost publicată ordonanţa de urgenţă în care este prevăzută deconspirarea tuturor celor care au colaborat cu Securitatea şi o comparaţi cu data la care a făcut Băsescu declaraţiile. Atunci vă veţi lămuri”, a spus premierul. Tăriceanu a mai declarat că angajarea lui Dan Ilie Morega în funcţia de consilier al ministrului delegat Cristian David este una nefericită. “În legătură cu Morega, care nu a făcut parte din Comitetul Central a PCR, ştiu că era în structura cooperaţiei”, a afirmat şeful Executivului.

Tăriceanu nu vrea în fruntea turismului un profesionist

Liderul PNL a mai spus, ieri, că între cele două partide aflate la guvernare există întîlniri regulate, în cadrul cărora se iau hotărîri comune. “Alianţa funcţionează. Dacă funcţionează mai bine sau mai puţin bine decît în ianuarie 2005 este o altă discuţie”, a adăugat Tăriceanu. El a mai spus că este foarte greu de spus cum va evolua percepţia electoratului în legătură cu Alianţa în urma dosariadei. “Probabil că unii oameni vor fi critici şi ne vor sancţiona pentru că şi la noi au fost securişti, iar alţii vor spune că am avut curajul să îi dezvăluim. Nici la nivelul Parlamentului nu ştiu cum vor evolua lucrurile. În momentul în care am declanşat această operaţiune nu am stat să facem calcule politice, pentru că atunci ar fi existat voci care să spună că vor fi costuri politice prea mari şi că nu merită”, a declarat premierul. El a adăugat că în cazul în care vor fi deconspiraţi atît de mulţi parlamentari încît Alianţa va pierde majoritatea parlamentară se va lua în calcul organizarea unor alegeri anticipate. "E adevărat că la Senat avem o majoritate fragilă. Dacă ar fi să se întîmple schimbarea raportului de forţe, ştim ce avem de făcut: în orice democraţie, în momentul în care nu mai ai o majoritate în Parlament, nu faci decît să recurgi la alegeri", a arătat premierul.

În finalul vizitei sale la Constanţa, premierul a făcut o declaraţie surprinzătoare în legătură cu numirea viitorului preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism, care se lasă aşteptată nejustificat. “Atunci cînd vom găsi o persoană care să corespundă criteriilor profesionale şi celor politice voi face numirea. (…) Faptul că cineva din turism vrea să acceadă la şefia ANT nu este neapărat o carte de vizită sau un atu”, a precizat Tăriceanu. Prin această declaraţie, premierul contrazice toţi factorii implicaţi în turism care au declarat, în mai multe rînduri, că doar un profesionist poate scoate acest domeniu, greu încercat, din criză.