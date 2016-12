Decontarea transportului profesorilor a trecut de Comisia pentru învățământ

Profesorii care locuiesc în altă localitate decât cea în care predau și cărora nu li se deconta naveta de către administrația locală au primit o veste bună. Comisia pentru învățământ din Camera Deputaților a votat o propunere legislativă pentru decontarea transportului profesorilor din finanțarea de bază. În acest fel, decontarea transportului profesorilor nu va mai fi lăsată la decizia administrației locale, ca până acum, când banii erau acordați din finanțarea complementară. Inițiativa prevede ca decontul să se facă atât pentru cadrele didactice, cât și pentru personalul auxiliar din învățământul preuniversitar, adică aproximativ 65.000 de cadre didactice. ”Este un lucru pentru care noi, sindicatele, am luptat de foarte mult timp. Din păcate, sunt primari care nu acordă importanța cuvenită educației și comunității pe care o conduc. Dacă va trece această lege, banii pentru navetă ar fi estimați și alocați special de la Ministerul Educației. Ar fi varianta ideală pentru profesori și pentru administrațiile locale”, a declarat, pentru ”Telegraf”, președintele Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar, prof. Mitică Iosif. Acesta a explicat că, în legea veche, primăriile nu erau obligate să deconteze transportul, așa că unele administrații locale nu plăteau constant banii pentru navetă, iar altele nu prevedeau deloc în buget bani pentru transportul profesorilor. ”Din ce știu eu până acum, dar nu am cele mai recente date, la Medgidia nu se decontează transportul din 2008, la Dobromir au fost niște promisiuni din partea primarului, însă nu știu dacă au rezolvat problema între timp. Aceeași situație exista și la Băneasa, Negru Vodă”, a precizat prof. Iosif. Contactat telefonic, primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache, a explicat că, din 2008 și până anul trecut, primăria pe care o conduce nu a avut bani pentru naveta profesorilor. ”Începând din acest an, am fost obligați să decontăm transportul profesorilor, așa că am tăiat fondurile din alte proiecte și am prevăzut în buget bani pentru navetă. Costul pentru primărie este de aproximativ 200 de milioane de lei pe an”, a declarat, pentru ”Telegraf”, Iordache. La Constanța, sunt prinse în învățământul preuniversitar aproximativ 8.600 de cadre didactice (titulari și personal auxiliar).