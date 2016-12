Dedicaţie pentru Michelle Obama

Fostul membru al The Beatles, Paul McCartney, i-a dedicat lui Michelle Obama, melodia care îi poartă numele, în cadrul concertului pe care l-a susţinut în Washington, sîmbătă seara. Michelle Obama nu s-a aflat însă în public la concertul lui McCartney din cadrul festivalului All Point West. Cu cîteva ore înaintea concertului, prima doamnă a SUA a părăsit capitala, pentru a merge la Camp David, locul de relaxare al preşedinţilor americani. Întrebat în noiembrie 2008 dacă i-ar face plăcere să îl întîlnească pe noul preşedinte al SUA şi pe soţia acestuia, Paul McCartney a declarat că speră să aibă ocazia să îi cînte primei doamne şi că are un cîntecel pregătit pentru Barak Obama. Presa a scris în ultimele zile că fostul membru al legendarului grup The Beatles, în vîrstă de 67 de ani, plănuieşte un uriaş turneu de retragere în 2010.

Paul McCartney a făcut parte din The Beatles pînă la desfiinţarea trupei. Împreună cu John Lennon, el a compus majoritatea hit-urilor grupului şi a avut succes şi în cariera solo, căreia i s-a dedicat de la începutul anilor \'70. Averea artistului britanic este estimată la 800 de milioane de lire sterline. Potrivit Guinness World Records, Paul McCartney este muzicianul cu cel mai mare succes din istorie, datorită vînzărilor de discuri, numărului de difuzări ale pieselor sale la radio şi TV şi cover-urilor după melodii care îi poartă semnătura. Melodia ”Michelle” face parte din albumul ”Rubber Soul”, al şaselea material discografic al The Beatles.