Deep Purple a concertat în faţa a mii de români

Concertul Deep Purple de la Sala Polivalentă din Bucureşti, de joi seară, a însemnat pentru cei peste 8.000 de fani reîntâlnirea cu vechile hituri ale trupei, precum „Strange Kind of Woman”, „Hush” sau „Black Night”, dar şi un motiv de a se entuziasma la interpretarea la orgă a unui fragment din „Rapsodia Română”, de George Enescu. Momentul românesc al show-ului a fost susţinut de organistul Don Airey. Acesta a adus un amplu omagiu muzicii clasice, într-un solo care s-a plimbat de la sunetele de orgă barocă până la notele delicate de pian de concerte. Momentul dedicat unui fragment din „Rapsodia Română“, de George Enescu, a entuziasmat spectatorii. Pentru finalul show-ului, rockerii au păstrat „Space Trucking” şi „Smoke on the Water”, pentru ca la bis să revină cu „Hush” şi „Black Night”.

Concertul a făcut parte din „Now What?! World Tour” şi a marcat revenirea veteranilor rockeri în România. În 2007, cei de la Deep Purple au susţinut un concert la Bucureşti, în turneul mondial „The Rapture of the Deep”, iar în iunie 2013, au avut un show la „Cluj Arena“.